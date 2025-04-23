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科法斯：內地刺激措施效果或有限 美國持續資本外逃危機增加

貿易信用風險管理科法斯發表報告，預期內地為應對美國關稅，當局會大力刺激國內市場，以抵消美國關稅帶來的衝擊，或將在4月底召開的政治局會議上加大補貼和支援力度，幫扶受影響的中小企業和出口商。然而，面對外部環境持續的不確定性，即使投資借貸成本下降，企業和消費者仍持謹慎態度，措施可能效果有限。

東南亞國家為避免被美國徵收高額關稅，近日傳出多國政府加強管控中國產品利用當地轉口「洗產地」。科法斯指，中美貿易戰升級或迫使它們的貿易伙伴審視貿易戰略，若東南亞等地選擇服從美國政策以求降低關稅，內地政府可尋求與宣導多邊主義的出口導向型經濟體，如日本、東南亞和歐洲改善關係。此舉雖或可打破美國關稅困局，但內地首先需要採取措施，減輕交易伙伴的傾銷擔憂，例如設定出口配額或最低價格。

關稅前景方面，科法斯指美國總統特朗普始終認為，相比長期利益，關稅帶來的短期成本不值一提，試圖通過加徵關稅對冲國內減稅、減少美國貿易逆差、吸引外國資本、促進製造業回流。特朗普堅定奉行美國優先，主張全球貿易服務美國，對美國與其他國家或地區貿易崩潰漠不關心，因此特朗普政府不太可能放鬆貿易政策，而且目前沒有足夠的跡象表明，美國國會準備重掌關稅決定。

儘管存在一定脫鈎，中美貿易仍是全球經濟的重要支柱。高額關稅下，進口崩潰將推動製成品價格大幅上漲，或使某些進口產品完全無利可圖，迫使外國出口商退出美國市場。面對供應鏈中斷，汽車、化工和電子產品等關鍵行業將受到衝擊。到今年年底，通脹率可能達到4%，失業率可能升至5至6%，引發經濟衰退。

最壞情况下，可能導致全球對美國治理體系喪失信心，引發資本持續外逃和國際收支危機，目前風險正在增加。自4月2日以來，美元兌歐元匯率從0.93跌至0.88，美國國債收益率激增0.5厘，標普500指數自今年年初以來已下跌7.6%，所有這些跡象都表明，資本可能正在外逃。

 

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