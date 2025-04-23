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【有片：投資王道】王弼：美股拋售屬「非理性」 低吸優質股良機

美國總統特朗普向聯儲局施壓要盡快減息，並一度傳出研究解僱聯儲局主席鮑威爾，導致美國股市周一遭到拋售。香港奧國經濟學院院長王弼表示，如果周一股市下跌的原因是因為特朗普想撤換鮑威爾，這是「不合理的」，並提供賺錢機會。

王弼解釋，聯儲局的運作並非由主席一人說了算，而是由七位理事及地區儲備銀行組成的委員會決策，單純撤換主席而言，對聯儲局的政策影響不大。近期媒體不斷報道特朗普干預聯儲局的消息，可能是有心人士故意誇大，製造恐慌，而特朗普這樣做的目的，可能是想將未來美國經濟衰退的責任推給聯儲局。因為許多分析認為，如果貿易戰談判破裂，美國經濟很可能陷入衰退。特朗普的策略是，如果經濟衰退，聯儲局最終還是會降息，屆時他就可以聲稱自己早已預言到這一點。

王弼引用已故投資大師Charlie Munger的話，認為市場的奇妙之處在於有時會做出瘋狂的舉動，而在這種非理性的時刻買入優質股票，長期持有就能獲利。目前正是這樣一個機會。他續指，許多投資人認為，投資最終是否成功，並非取決於分析能力，而是承受壓力的能力。他亦分享了自己過去投資Meta、Spotify等的經驗。

 

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