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比亞迪據報重整歐洲戰略 換當地人任高管加強與歐洲企業合作

據路透社報道，因應進軍歐洲市場表現未如預期，比亞迪（1211）正調整歐洲市場的營運策略，重組歐洲管理團隊，並優化當地分銷體系，同時加強與歐洲本土企業的合作，以提高市場競爭力。

比亞迪已對歐洲業務進行多項調整，當中包括歐洲區高層人事變動，部分中國外派高管被調回，轉由更熟悉歐洲市場的本地人才接手。

另亦減少對直營模式的依賴，轉而與當地大型汽車經銷集團合作，以更快融入市場。同時將其供應鏈在地化，考慮在歐洲設立更多組裝廠或電池生產基地，以降低關稅和物流成本，提升價格競爭力。

比亞迪近年來憑藉中國市場的成功迅速崛起，並大舉進軍歐洲，惟過去一年因市場適應性不足、定價策略失誤及供應鏈問題，導致業務受阻。由於歐洲消費者對中國品牌的接受程度仍待提升，加上特斯拉（Tesla）及歐洲本土車企的激烈競爭，比亞迪的初期表現未達預期。

消息人士指出，比亞迪在部分歐洲國家採取的「直營+經銷商」混合模式未能有效推動銷量，導致庫存壓力上升。此外，其定價策略被認為過於激進，未能充分考慮歐洲消費者的購買習慣，使得部分車型銷售乏力。

分析師指出，比亞迪的案例反映中國新能源車企擴張海外市場時的挑戰，如何平衡本土化與全球化策略。未來，比亞迪能否在歐洲站穩腳跟，不僅取決於產品競爭力，更需在品牌行銷、售後服務及政策適應性上持續優化。隨著全球電動車市場競爭加劇，比亞迪的歐洲戰略調整將成為中國車企國際化能力的重要指標。

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