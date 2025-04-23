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恒指收市升510點 北水淨流出181億 逾4年最多

特朗普表示無意解僱聯儲局主席鮑威爾，又擬大幅下調對華關稅，樂觀情緒升溫，美期、亞股續升，歐股開市亦跟隨向上，台股升4.5%，跑贏亞洲，上證逆市跌0.1%。港股雖然連升三日及創一周最大升幅，不過，以陰燭收市，北水更終止連續6日流入，淨流出181.07億元，是2021年2月24日後最多。

恒指今早高開517點，高位升576點，低位升300點，高低波幅276點，是3月26日後最窄，當日報246.12點。上升股份比例為44.33%，下跌為23.24%，無升跌為32.41%。

恒指收市升510點或2.37%，報22072點，大市成交金額2606億元，較上日增加3.67%，是4月11日2764.26億元成交後最多；國指升165點或2.08%，報8116點。恒生科技指數收報5049點，升3.07%。

藍籌股成交金額1216.31億元，佔大市成交46.67%；科指成份股成交金額803.9億元，佔大市成交30.84%；國指成份股成交金額1060.74億元，佔大市成交40.7%。

24隻雙櫃台股，總成交1.42億元人民幣，相當於約1.51億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加16.08%，至172.42億元，佔大市成交6.61%。牛熊證成交金額81.07億元，增加31.61%；窩輪成交金額91.35億元，增加5.07%。

藍籌67隻升，15隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升6.87%，收報47.45元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌7.02%，收報9.01元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報5.85元，升10.59%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.35元，跌2.63%。

恒指升穿20天線(22045.25點)。科指受制於20天線(5123.35點)，曾跌穿100天線(4985.83點)。

北水終止連續6日流入，南下合計淨流出181.07億元，是2021年2月24日後最多，當日流出199.6億元。北水本月累計流入1690.62億元，按月增加5.48%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1288.82億元，較上日增2.56%，是4月10日後收市新高，佔香港市場成交額由上日的24.99%減至24.72%，是4月17日後收市新低，當日報23.42%。

三大指數表現

恒指曾升最多2.67%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為2.88%。高見22138.81點，是4月3日22998.3點後最高。今日收市報22072.62點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。連升3日，累計升1015.64點，對上一次連升3日是4月10日。第1日陰燭。

科指曾升最多3.68%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為6.6%。高見5079.37點，是4月3日5371.54點後最高。今日收市報5049.4點，是4月3日後收市新高，當日報5313.26點。連升3日，累計升253.12點，對上一次連升3日是4月10日。第1日陰燭。

國指曾升最多2.54%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為2.68%。高見8152.86點，是4月3日8471.26點後最高。今日收市報8116.28點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。連升3日，累計升337.27點，對上一次連升3日是4月10日。第1日陰燭。

午後消息股表現

比亞迪（1211）據報重整歐洲戰略 換當地人任高管加強與歐洲企業合作。收報390.4元，升3.89%。

理想汽車（2015）MEGA Home家庭車應市 索價56萬人幣。收報92.85元，升0.6%。

騰訊雲伙日本餐廳搜尋預訂平台Tabelog推微信小程序 中國旅客訂位可預付按金。騰訊（0700）收報474.2元，升3%。

小米（1810）致命車禍後 據報推遲首款電動SUV上市。收報47.45元，升6.87%。

國泰（0293）上月載客量升兩成至226萬人次 七欖帶動長途線需求 貨運運載率跌。收報8.98元，升1.47%。

今早及隔晚消息股表現

多個電商平台將取消「僅退款」服務。阿里巴巴（9988）收報116元，升5.45%。

快手（1024）收報51.8元，升3.5%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，凱萊英（6821）收報46.95元，升4.45%。

中廣核電力（1816）收報2.53元，跌0.78%。

中海宏洋（0081）收報1.79元，跌2.19%。

中海油田服務（2883）收報5.98元，升1.53%。

麗珠醫藥（1513）收報26.8元，升0.75%。

平安好醫生（1833）收報7.15元，升0.99%。

上海石油化工股份（0338）收報1.21元，升0.83%。

天津創業環保股份（1065）收報3.17元，跌0.31%。

入場費最高藍籌比亞迪（1211），建議變相「1拆3」。收報390.4元，升3.89%。

康哲醫藥（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。收報8.53元，升4.79%。

中鋁國際（2068）首季少賺37%。收報1.83元，跌1.61%。

南方航空（1055）控股股東自願承諾18個月內不減持。收報3.33元，跌0.6%。

優必選（9880）：已向中證監申請H股全流通。收報84.95元，升17.17%。

中興通訊（0763）首季純利跌逾一成至24.5億人幣。收報22.4元，升3.46%。

光大水務（1857）首次入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）》。收報1.4元，升0.72%。

楊協成：增購維他奶（0345）獲董事會批准，看中股價5年低位料受惠內地經濟剌激措施。收報9.93元，升0.61%。

中移動（0941）首季純利升3.5%至306億元人幣。收報81.05元，跌2.23%。

泡泡瑪特（9992）首季收入升1.7倍海外增長達4.8倍。創上市新高，見188元，收報178.5元，升1.48%。

重慶鋼鐵（1053）首季虧損收窄至1.2億人幣，惟收入跌近15%。收報0.8元，無升跌。

美團（3690）據報獲中國首張低空物流全境覆蓋運營合格證。收報133.9元，升2.84%。

長江生命科技（0775）將於美國癌症研究協會年會展示最新研究數據。創52周高，見0.87元，收報0.84元，升10.53%。

和黃醫藥（0013）料年底向藥監局提交治療胃癌藥申請。收報24.25元，跌1.82%。

破頂股表現

破頂股包括，力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.51元，收報2.48元，升0.4%；康方生物（9926）創上市新高，見100元，收報92.9元，升5.09%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見188元，收報178.5元，升1.48%；蜜雪集團（2097）創上市新高，見519.5元，收報501.5元，升6.57%；古茗（1364）創上市新高，見22.1元，收報21.4元，升6.2%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1117元，收報1115.9元，跌0.09%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1180.3元，收報1180.3元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1094.65元，收報1094.65元，升0%；煤氣（0003）創52周高，見7.07元，收報7.01元，升0.72%；香港中華煤氣（0003）創52周高，見7.07元，收報7.01元，升0.72%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.114元，收報0.114元，升18.75%；達力集團（0029）創52周高，見13.18元，收報13.1元，升0.92%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.3元，收報4.28元，升1.66%；深圳國際（0152）創52周高，見8.15元，收報7.99元，跌0.75%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.41元，收報0.405元，升3.85%；利基控股（0240）創52周高，見1.14元，收報1.13元，跌0.88%；美蘭空港（0357）創52周高，見10.48元，收報10.28元，跌0.19%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.1元，收報10.1元，無升跌。

破頂指數成份股包括，煤氣（0003）創52周高，見7.07元，收報7.01元，升0.72%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.12元，收報0.12元，跌5.51%；世紀城市國際（0355）低見0.04元，收報0.041元，跌14.58%；藍河控股（0498）低見0.05元，收報0.059元，跌15.71%；天業節水（0840）低見0.118元，收報0.118元，跌2.48%；從玉智農（0875）低見0.5元，收報0.51元，跌12.07%；瑞安建業（0983）低見0.33元，收報0.35元，跌7.89%；富臨集團控股（1443）低見0.076元，收報0.076元，跌6.17%；力高集團（1622）低見0.089元，收報0.098元，升2.08%；齊屹科技（1739）低見0.17元，收報0.17元，跌10.53%；大人國際（1957）低見0.186元，收報0.189元，跌2.07%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見2元，收報2.03元，升0.5%；渝太地產（0075）低見0.155元，收報0.155元，無升跌；進智公共交通（0077）低見0.42元，收報0.43元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見0.47元，收報0.49元，跌7.55%；安寧控股（0128）低見0.241元，收報0.25元，無升跌；卓能（集團）（0131）低見1.45元，收報1.5元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.36元，收報0.37元，無升跌；WING ON CO（0289）低見11.32元，收報11.32元，跌2.25%；南華集團控股（0413）低見0.025元，收報0.029元，跌3.33%；包浩斯國際（0483）低見0.165元，收報0.165元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，樂氏國際控股（1529）收報0.455元，升59.65%；廣聯科技控股（2531）收報15.52元，升47.53%；智城發展控股（8268）收報0.66元，升43.48%；新都酒店（8315）收報0.05元，升42.86%；熒德控股（8535）創52周高，見0.069元，收報0.069元，升35.29%；出門問問（2438）收報0.43元，升28.36%；冠均國際控股（1629）收報0.167元，升27.48%；中國港能（0931）見52周低0.158元，收報0.241元，升26.84%；昇柏控股（2340）收報0.125元，升26.26%；長城微光（8286）收報0.105元，升25%；生興控股（1472）收報0.068元，升23.64%。

下跌異動股，包括，HSSP INTL（3626）收報10.98元，跌30.59%；博駿教育（1758）收報0.152元，跌27.62%；飲食天王（環球）（8619）見52周低0.026元，收報0.028元，跌24.32%；三和建築集團（3822）收報0.71元，跌21.98%；百能國際能源（8132）創上市新低，見0.042元，收報0.042元，跌20.75%；亞太金融投資（8193）收報0.08元，跌20%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.115元，跌19.58%；環球數碼創意（8271）收報0.049元，跌18.33%；UTS MARKETING（6113）收報3.94元，跌17.92%；中建富通（0138）收報0.086元，跌17.31%；金石控股集團（1943）收報0.305元，跌16.44%。

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