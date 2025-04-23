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全日沽空金額減24% 恒生中國企業沽空減56% 南方恒生科技街貨3個月高

大市全日沽空金額356.39億元，較上日減少24.68%，沽空金額佔大市成交比率由上日的18.82%降至13.67%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）41.88億元，較上日減少56%，上日流通股份減0.32%或115.37萬個，至3.48億個，是4月17日後最少，當日達3.49億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.18%或1100萬個，至58.45億個，是4月17日後最少，當日達58.56億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增1.46%或12550萬個，至87.03億個，是1月21日後最多，當日達87.12億個。

沽空增幅最多的股份為，百果園集團（2411）增加8319.19%，至41675元；沽空減幅最多的股份為，黑芝麻智能（2533）減少95.08%，至10.37萬元。

藍籌當中，沽空比率最高的是恒生（0011）沽空比率45.79%。科指股沽空比率最高的是網易（9999）沽空比率36%。

其餘請看附圖。

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