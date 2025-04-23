合作計劃期望提升學校及大眾對學生情緒健康的關注，並接觸累計逾100間小學及15萬名學生、老師及家長。

宏利與JUST FEEL感講今天於啟德體育園啟德零售館2舉行策略慈善伙伴合作啟動禮暨「My旗日」旗紙設計比賽頒獎典禮，合共約100人出席，其中包括近50位小學校長、學生、老師及家長。

「My旗日」旗紙設計比賽共有逾50間小學、2700名學生參與，旨在鼓勵學生認識並表達自己的感受，旗紙將於年底舉辦的「My旗日」活動派發予大眾，以進一步提升大眾對情緒的認識。

由4月24日至4月29日，宏利與JUST FEEL感講將於啟德體育園啟德零售館2G樓中庭向公眾展出「My旗日」旗紙設計比賽的優秀學生作品，並舉辦感受互動展覽，現場設有 5大感受互動站，包括「感受反映站」、「感受需要站」、「感受分享站」、「感受照顧站」及「感受訊號站」。大眾除了可以打卡留念外，更可藉此關注自己和親友的情緒健康。

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示，情緒健康與個人整體健康息息相關，而情緒教育可從小開始。 透過與JUST FEEL感講 團隊合作，攜手推動同理心校園文化，鼓勵學校及社會關注學生的情緒健康。

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