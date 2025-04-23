一間上市公司可以在短時間內刋發兩張公告，但是董事姓名在短時間內竟然有很大分別，就真的罕有。近日GEM板上市公司飲食天王（8619），便有一批董事，可以在半個月內姓名有變，但是翻查公司的公告紀錄，董事數目其實不變，也是同一批人。究竟是突然有董事可以快速去換新身份證改名換姓？還是有人借助科技翻譯後，順道改名換姓兼變成手民之誤？或公司突然多了一批全新董事？一切有待公司解畫。
根據飲食天王3月31日的公告，署名多名董事，包括執行董事曾永祺及梁震宇、非執行董事竹田真博、獨立非執行董事邵玉明、龍詠宜共五人，在事隔15天後，即4月15日的公告內，改名換姓為曾榮基、梁振宇、武田正裕、卲玉銘及龍詠儀，但是對照英文公告，五人名字的英文譯名並無任何變化。在眾「被改名」的董事，當中日藉非執董的姓名可以變成完全不同的名字，由原先的竹田真博，改名為武田正裕，變化最大、而兩名字羅馬拼音同樣為Takeda Masahiro。
此外，該集團原先在3月31日公告內，多處列明引用「GEM上市規則」，但是在4月15日的公告內，全部轉寫成「創業板上市規則」。在創業板定名為GEM並沿用多年後，竟有公司將GEM板「復古」為創業板。集團現時的業務為建築工程顧問業務，暫時與飲食業沾不上邊，但是其去年才易名，部署開拓食品飲料及資訊科技產業，單憑公司名稱，聯想不到公司的業務是甚麼。現時再有多名董事人名突然大變，那個人名才是真反而次要，但是無論如何，也肯定會吸引投資人多看一眼公司的最新情況。
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