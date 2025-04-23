澳門統計暨普查局資料顯示，今年第1季的入境旅客共近986.27萬人次，按年上升11.1%。按客源分析，季內內地旅客按年上升14.5%至720.6萬人次。台灣地區旅客按年款21.6%至22.11萬人次，香港的旅客則按年跌3.6%至175.3萬人次。國際旅客則佔68.24萬人次，按年增加16.9%。
按旅客留宿的模式分析，不過夜旅客達582.34萬人次，按年增加21.5%；留宿旅客佔403.93萬人次，按年下跌1.1%。旅客平均逗留時間為1.1日，按年減少0.1日，主要是不過夜旅客佔比上升所致。
若以內地旅客訪澳的模式劃分，個人遊旅客佔401.12萬人次，按年增加15.6%。透過「一周一行」、「一簽多行」及「團進團出」方式入境的旅客，分別達38.12萬人次、9.79萬人次及2.87萬人次。在珠海市旅客按年增長50.3%的帶動下，大灣區珠三角九市旅客增加18.8%至358.2萬人次。
至於國際旅客方面，來自菲律賓佔最多，達12.66萬人次，按年增加10.4%。印尼、馬來西亞及新加坡旅客各佔5.36萬人次、4.71萬人次及2.64萬人次，分別按年上升36.5%、18.2%及2.8%，泰國旅客及印度的旅客則只有3.51萬人次及1.91萬人次，分別按年跌9.2%及3.4%，東北亞的韓國及日本分別有17.23萬人次及4.47萬人次，按年錄得33%及23.6%升幅。長途客中，美國旅客佔3.66萬人次，按年上升9.7%。
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