威勝指，PT Willfar建成體現了威勝信息「技術出海」與「本地化運營」雙輪驅動的成果。工廠將聚焦數智電網與智慧城市等產品的研發與生產，結合市場需求定制化創新產品，同時通過技術 轉移與人才培養，助力本地產業鏈升級。工廠具備全工序先進製造能力，電力AMI產品、 智慧配電產品、智能水表、通信模塊年產能可達到數百萬台。

未來，威勝信息將充分發揮技術優勢，持續加大投入，研發出更貼合市場需求、更具競爭力的產品與服務，滿足東南亞市場多元化、個性化的需求，打造智慧能源創新區域樞紐。

至於馬來西亞的Weyoung啟航是集團與柔佛州政府緊密合作的成果，同時要感謝州級和聯邦機構 的鼎力支持。在開幕慶典期間，Weyoung亦與GDS Holdings轄下國際業務分支DayOne簽署戰略合作協 議，雙方將圍繞數據中心領域展開深度協同，一起兌現在馬來西亞建設長期、綠色數字生 態系統的堅定承諾。