此外，在現有六大博彩企業參與片區活化方面，他指出，今屆政府決定由經財司統領六大片區的開發工作，經濟財政財範疇部門主動推動，社會文化司部門則全力協助，將先挖掘各片區的人文文化資源。目前當局已成立相關工作組，將聯同六大博企檢討過去一年多活化片區的工作，並計劃在「社區商圈」定位上加以推動工作。他還指，將組建由經濟財政範疇牽頭的跨司工作組，監督博企落實競投標書承諾，科學調整投資項目結構，引導博企將更多資源投放於支持澳門和橫琴的重點產業項目，以及有助提升澳門整體競爭力的品牌項目，大力發展非博彩元素。

戴建業更進一步表示，澳門正研究引入世界各地特色企業進駐社區，發掘不同地區的特色產品或服務帶入澳門，以澳門作為基地輻射至大灣區，希望讓社區結構達至錯位特色化，與鄰近地區互補，避免同質化發展，因此政府推出短期促消費及引流措施，希望爭取時間讓中小企提升經營能力及數字化轉營，迎合年輕消費客群。

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