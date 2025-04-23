平安好醫生（1833）公布首季業績，首季淨利潤3318.8萬元（人民幣，下同），扭轉去年首季虧損，剔除股份支付和外匯匯兌虧損淨額影響後的經調整淨利潤亦扭虧5786.1萬元，收入為10.62億元，按年上升25.8%。
平醫指，今年首季來自母公司平保（2318）的綜合金融客戶端（F端），以及企業端（B端）企業健康管理業務收入按年增長43%，累計服務的企業客戶數超過2100間，B端付費用戶數較按年增長超過45%。
公司表示，伴隨著「醫療+保險」協同模式的持續探索和落地，保險+醫養會員、醫療理賠協同等模式，在首季內推動F端收入快速增長。同時，該行探索「商業保險+健康保障委託+醫療健康服務」產品，加速拓展企業客戶，提供保障全面、服務優質、性價比高的企業員工健康管理服務體系。
家庭醫生和養老管家服務方面，今年首季末，家醫會員權益覆蓋用戶數超2,000萬人，居家養老服務的權益用戶數較去年底增長15%。
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