扣除非經常性損益後的淨利潤預料介乎3200萬至4800萬元，而上年同期集團錄得扣除非經常性損益後的虧損淨額為39.17億元。

每股盈利預計為0.05元至0.08元，對比去年同期為每股虧損2.38元。

該公司表示，上季業績好轉，主要由於在鋰產品市場波動的影響下，鋰產品銷售價格較上年同期下降，但得益於公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd鋰礦定價週期縮短，其全資子公司泰利森化學級鋰精礦定價機制，與公司鋰化工產品銷售定價機制在以前年度存在的時間週期錯配的影響已大幅減弱。

隨著國內新購鋰精礦陸續入庫及庫存鋰精礦的逐步消化，公司各生產基地生產成本中耗用的化學級鋰精礦成本基本貼近最新採購價格。同時，受自產工廠爬坡及技改的積極影響，公司2025年第一季度鋰化合物及衍生品的產銷量實現按年增長。

此外，截至今日，公司重要的聯營公司 SQM尚未公布其2025年第一季度業績報告。公司全面考慮所能獲取的可靠信息，沿用一貫方式，採用彭博社預測的SQM 2025年第一季度每股收益等信息為基礎，來計算同期公司對SQM的投資收益。

鑒於SQM稅務爭議裁決對其淨利潤的影響已於2024年度確認，根據前述彭博社預測數據，SQM 2025年第一季度業績預計將按年增長，因此公司在本報告期確認的對該聯營公司的投資收益較上年同期增長。