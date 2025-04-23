期內經營利潤上升9.8%至1.25億元，經營利潤（撇東方甄選自營產品及直播電商業務產生的經營虧損後的經營利潤則升5%至1.26億元。

新東方執行主席俞敏洪表示，很高興看到第三財季的業績表現良好，淨營收(不包括東方甄選自營產品及直播電商業務實現的營收)按年增長21.2%。出國考試準備和出國諮詢業務營收分別按年增長約7.1%和21.4%。此外，針對成人及大學生的國內考試準備業務錄得按年增長約17%。

新東方執行總裁兼首席財務官楊志輝則指出，為更準確反映新東方的核心教育業務，撇除東方甄選自營產品及直播電商業務的財務業績，本季GAAP經營利潤率為12.1%，去年同期為14%；Non-GAAP經營利潤率為13.3%，去年同期為15.1%。

海外相關業務收入增速放緩及新整合的文旅業務的投資，對本季的經營利潤造成短期影響。隨著新東方在各業務推進降本增效及持續提升效率的措施，預計利潤壓力將在接下來的季度及新財年得到緩解。

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