特朗普表示，可能會在「兩到三周內」宣布對包括中國在內的各國稅率，最終時間取決於中國是否與其接觸。美國財長貝森特否認特朗普提出單方面降低中國關稅。白宮新聞秘書稱，特朗普沒有軟化對中國的立場。據報美國考慮將對華關稅最終下調至50%至65%左右，對中國汽車零組件的關稅或在5月3日生效前下調。

聯儲局褐皮書顯示，整體經濟活動變化不大，但圍繞關稅的擔憂上升，多個轄區的經濟前景「明顯惡化」。美國4月份企業活動增速創2023年以來最低水平，企業對未來產出的預期惡化。

道瓊斯工業平均指數收漲419點，升幅1.08%，報39606點。標普500指數收漲88點，升幅1.67%，報5375點。納斯達克綜合指數收漲407點，或2.51%，報16708點。

波音升6.06%，報172.37美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻60點，而強生跌1.5%，報155.38元，拖累道指14點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報204.6元，升2.43%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報155.35元，升2.56%，亞馬遜(美：AMZN)收市報180.6元，升4.28%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報520.27元，升3.99%，英偉達(美：NVDA)收市報102.71元，升3.86%，微軟(美：MSFT)收市報374.39元，升2.06%，Tesla (美：TSLA)收市報250.74元，升5.36%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.79%，報516點。德國DAX指數收漲3.14%，報21961點；法國CAC 40指數漲2.13%，報7482點；英國富時100指數收漲0.9%，報8403點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.94%，報6934點。

美國2年期債息曾升最多1.41%，是4月22日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見3.8729厘，是4月15日3.8784厘後最高。收市報3.8709厘，是4月11日後收市新高，當日報3.9599厘。收報3.8709厘，升1.36%。連升2日，累計升0.1085厘，對上一次連升2日是4月18日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月17日。

美國10年期債息曾跌最多3.49%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為4.27%。低見4.2472厘，是4月8日4.1243厘後最低。收市報4.3812厘，是4月18日後收市新低，當日報4.3249厘。收報4.3812厘，跌0.45%。連跌2日，累計跌0.0294厘，對上一次連跌2日是4月15日。

美2年期10年期債息差曾收窄至46.527基點，是4月10日38.569基點後最窄。收市報50.621基點，是4月16日後收市新低，當日報50.306基點。連跌2日，累計跌13.579點，對上一次連跌2日是3月31日。

美3個月10年期債息差曾收窄至6.589基點，是4月10日9.838基點後最窄。收市報5.902基點，是4月18日後收市最窄，當日報0.298基點。連跌2日，累計跌2.166點，對上一次連跌2日是4月15日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月9日。

金龍指數曾升最多5.68%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為5.98%。高見7119點，是4月4日7240.82點後最高。收市報6934點，是4月3日後收市新高，當日報7550點。收報6934點，升2.93%。連升3日，累計升450.31點，對上一次連升3日是2月14日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月17日。

道指曾升最多3.03%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為8.32%。高見40376.11點，是4月16日40416.8點後最高。收市報39606.57點，是4月16日後收市新高，當日報39669.39點。連升2日，累計升1436.16點，對上一次連升2日是4月14日。第1日陰燭。

標指曾升最多3.44%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為10.01%。高見5469.69點，是4月9日5481.34點後最高。收市報5375.86點，是4月15日後收市新高，當日報5396.63點。連升2日，累計升217.66點，對上一次連升2日是4月14日。第1日陰燭。

納指曾升最多4.47%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為12.67%。高見17029.86點，是4月14日17136.55點後最高。收市報16708.05點，是4月15日後收市新高，當日報16823.17點。連升2日，累計升837.15點，對上一次連升2日是4月14日。第1日陰燭。

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