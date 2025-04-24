個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.21%，折合報476.67元；阿里巴巴（9988）升2.66%，折合報115.39元；美團（3690）升1.02%，折合報133.35元；匯控（0005）升3.7%，折合報86.92元；建行（0939）升0.05%，折合報6.79元。

道期現跌0.093%；標期現升0.18%；納期現升0.19%。日本東證指數現升0.64%；韓國KOSPI指數現跌0.24%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.47%。

VIX指數隔晚跌6.93%或2.12點，報28.45點。

紐油現升0.11%或0.07美元，報62.34美元；布油現升0.06%或0.03美元，報66.16美元；金價現升1.39%或45.98美元，報3334.32美元；LME 銅期貨隔晚升0.14%或13.5美元，報9382.5美元。比特幣現跌0.17%或161.54美元，報93524.48美元；美國10年期債息現跌0.4%或0.0176厘，報4.3636厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，博駿教育（1758）、中國鋁業（2600）、海普瑞（9989）、新高教（2001）、中石化油服（1033）。

中交建（1800）首季新簽合同增9%至5530億人幣。

新東方（9901）上季賺8573萬美元，淨營收跌2%。

康哲藥業（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。

天齊鋰業（9696）發盈喜，料首季轉賺最多1.23億人幣。

平安好醫生（1833）首季扭虧，賺3319萬人幣。

銀娛（0027）旗下澳門銀河據報3月中場殺數逆市升4%至25億元。

威勝控股（3393）：印尼及馬來西亞工廠投產。

財經花生丨飲食天王多（8619）名董事15天內改名換姓，翻譯的錯?。

PSA考慮出售長和港口業務20%股權。

平安好醫生（1833）首季轉盈，賺3318.8萬元人幣。

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