moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升6點 夜期低水4點 美期亞股個別發展 中鋁等業績

美股向上，港股ADR升6點或0.03%，報22078點，即月恒指夜期跌105點，報22069點，夜期低水4點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.21%，折合報476.67元；阿里巴巴（9988）升2.66%，折合報115.39元；美團（3690）升1.02%，折合報133.35元；匯控（0005）升3.7%，折合報86.92元；建行（0939）升0.05%，折合報6.79元。

道期現跌0.093%；標期現升0.18%；納期現升0.19%。日本東證指數現升0.64%；韓國KOSPI指數現跌0.24%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.47%。

VIX指數隔晚跌6.93%或2.12點，報28.45點。

紐油現升0.11%或0.07美元，報62.34美元；布油現升0.06%或0.03美元，報66.16美元；金價現升1.39%或45.98美元，報3334.32美元；LME 銅期貨隔晚升0.14%或13.5美元，報9382.5美元。比特幣現跌0.17%或161.54美元，報93524.48美元；美國10年期債息現跌0.4%或0.0176厘，報4.3636厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，博駿教育（1758）、中國鋁業（2600）、海普瑞（9989）、新高教（2001）、中石化油服（1033）

中交建（1800）首季新簽合同增9%至5530億人幣。

新東方（9901）上季賺8573萬美元，淨營收跌2%。

康哲藥業（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。

天齊鋰業（9696）發盈喜，料首季轉賺最多1.23億人幣。

平安好醫生（1833）首季扭虧，賺3319萬人幣。

銀娛（0027）旗下澳門銀河據報3月中場殺數逆市升4%至25億元。

威勝控股（3393）：印尼及馬來西亞工廠投產。

財經花生丨飲食天王多（8619）名董事15天內改名換姓，翻譯的錯?。

PSA考慮出售長和港口業務20%股權。

平安好醫生（1833）首季轉盈，賺3318.8萬元人幣。

其他報道

道指升419點 美股連升兩日 見兩周最大升幅

北水增持南方恆生科技 減持盈富