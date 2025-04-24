恒指今早低開42點或0.2%，報22030點，大市成交金額34億元；國指今早低開23點或0.3%，報8092點。恒生科技指數開市報5045點，跌0.08%。上升股份比例為9.24%，下跌為5.2%，無升跌為85.54%。