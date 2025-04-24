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恒指低開42點 科指跌0.08% 新東方跌3%

恒指今早低開42點或0.2%，報22030點，大市成交金額34億元；國指今早低開23點或0.3%，報8092點。恒生科技指數開市報5045點，跌0.08%。上升股份比例為9.24%，下跌為5.2%，無升跌為85.54%。

藍籌14隻升，56隻下跌，13隻無升跌。比亞迪（1211）升1.49%，報396.2元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌3.53%，報34.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，13隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報30.4元，升3.4%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）開市報4.98元，跌14.87%。

恒指續高於20天線(21951.48點)，10天線(21286.18點)升近100天線(21334.05點)。科指受制於20天線(5088.77點)，續高於100天線(4993.82點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，博駿教育（1758）無成交，報0.152元。

中國鋁業（2600）開市報4.26元，無升跌。

海普瑞（9989）無成交，報4.4元。

新高教（2001）無成交，報0.88元。

中石化油服（1033）開市報0.6元，跌1.64%。

中交建（1800）首季新簽合同增9%至5530億人幣。無成交，報4.94元。

新東方（9901）上季賺8573萬美元，淨營收跌2%。開市報34.2元，跌3.53%。

康哲藥業（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。開市報8.66元，升1.52%。

天齊鋰業（9696）發盈喜，料首季轉賺最多1.23億人幣。開市報23元，升5.5%。

平安好醫生（1833）首季扭虧，賺3319萬人幣。開市報7.44元，升4.06%。

銀娛（0027）旗下澳門銀河據報3月中場殺數逆市升4%至25億元。開市報28.25元，無升跌。

威勝控股（3393）：印尼及馬來西亞工廠投產。開市報7.8元，升0.65%。

財經花生丨飲食天王多（8619）名董事15天內改名換姓，翻譯的錯?。無成交，報0.028元。

PSA考慮出售長和港口業務20%股權。長和（0001）開市報43.1元，跌0.92%。

平安好醫生（1833）首季轉盈，賺3318.8萬元人幣。開市報7.44元，升4.06%。

破頂股表現

破頂股包括，四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.3元，開市報4.3元，升0.47%；中國東方教育（0667）創52周高，見6元，開市報6元，升0.5%；開明投資（0768）創52周高，見0.063元，開市報0.063元，升125%；ＯＳＬ集團（0863）創52周高，見11.68元，開市報11.68元，升0.52%；生興控股（1472）創52周高，見0.077元，開市報0.077元，升13.24%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括世紀城市國際（0355）低見0.039元，開市報0.039元，跌4.88%。

異動股

上升異動股，包括，開明投資（0768）創52周高，見0.063元，開市報0.063元，升125%；生興控股（1472）創52周高，見0.077元，開市報0.077元，升13.24%；國華（0370）開市報0.95元，升10.47%；榮智控股（6080）開市報0.193元，升9.04%；樂氏國際控股（1529）開市報0.49元，升7.69%；康方生物（9926）開市報98.5元，升6.03%；星謙發展（0640）開市報0.95元，升5.56%；天齊鋰業（9696）開市報23元，升5.5%；華眾車載（6830）開市報0.247元，升5.11%；中國生命集團（8296）開市報0.46元，升4.55%；中薇金融（0245）開市報0.047元，升4.44%。

下跌異動股，包括，地平線機器人－Ｗ（9660）開市報4.98元，跌14.87%；中國供應鏈產業（3708）開市報0.015元，跌6.25%；世紀城市國際（0355）創上市新低，見0.039元，開市報0.039元，跌4.88%；北海康成－Ｂ（1228）開市報0.15元，跌4.46%；重慶銀行（1963）開市報6.72元，跌3.72%；新東方（9901）開市報34.2元，跌3.53%；上海石油化工股份（0338）開市報1.17元，跌3.31%。