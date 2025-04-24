調查訪問逾千名富裕港人及高資產淨值港人，發現超過 7 成受訪者曾用里數兌換或升級至商務客艙。另外，近 8 成曾享用商務客艙的富裕族群認同經驗難忘，期望以後每個旅程都可以乘搭。

高資產淨值港人則同時運用里數滿足其他需要，除兌換同行家人機票外，亦租用旅遊包車或購買額外行李限額。

今次調查中，富裕港人為擁有100 萬元至低於 780 萬元可投資資產；高資產淨值港人為擁有780 萬元或以上可投資資產。

調查顯示，超過 9 成會賺取里數的受訪者積極透過不同方式賺取更多里數。而且除本地信用卡消費繼續為首選渠道外，受訪者亦透過開立定期存款及出糧戶口等銀行服務獲得里數，為下一次旅程做好準備，其中更有客戶於一年內透過銀行服務賺取超過四百萬里數。

除了賺飛行里數，調查亦顯示超過 6 成受訪者非常重視國泰會籍級別，藉此享用會籍所提供的專屬禮遇，例如額外寄艙行李限額及享用機場貴賓室等。另外，近 6 成受訪者會透過指定的信用卡消費以賺取更多會籍積分，而渣打國泰Mastercard則是目前市場唯一一張可以讓客戶透過信用卡消費賺取會籍積分以升級國泰會籍級別的信用卡，而渣打國泰Mastercard – 優先私人理財及優先理財持卡人更可專享國泰航空頭等/商務貴賓室使用券及優先登機服務。

渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，渣打優先理財銀行服務推陳出新，緊扣富裕港人希望賺取里數的需求，今次調查發現當中接近一半高資產淨值港人會利用各種銀行服務例如定期存款、出糧戶口及財富管理等賺取大額里數。高端客戶透過「亞洲萬里通」里數定期存款作大額定存的數字持續攀升。同時，港人利用出糧戶口長期賺取里數亦成為新趨勢，透過出糧輕鬆提升下一旅程。

渣打香港信用卡及私人貸款部主管安碩彥表示，渣打致力成為高端客群理財及消費的首選銀行，透過全方位服務、多元化產品，以及國泰會員計劃相關服務及優惠，讓客戶賺取更多里數以提升旅遊體驗。去年，有 4 成渣打客戶用里數兌換頭等及商務客艙機票，證明他們善用里數以提升旅遊體驗。備受旅遊愛好者喜愛的渣打國泰Mastercard發卡量更連續兩年錄得雙位數增長，並剛獲選為「2025 年亞太區最佳旅遊信用卡」。

渣打香港亦推出不同的銀行服務及信用卡優惠，優惠包括，成為全新優先理財客戶及開立「亞洲萬里通」里數定期存款可賺高達 60 萬里數；進行外匯、股票或基金買賣等「投資逐級賞」任務，賺高達 3 萬里數；透過每月出糧賺取里數；全新信用卡客戶可享渣打國泰Mastercard里賞FanFest禮遇，送大阪來回商務客艙或經濟客艙機票，可於 2026 年 11 月前出發；透過渣打國泰Mastercard簽賬可以賺取高達 100 國泰會籍積分。

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