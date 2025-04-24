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融創中國第二次境外債重組方案 強制可轉換債券設兩選項

網上投資平台FSMOne（香港）就融創中國（1918）於4月17日公布的第二次境外債重組方案，該公司環球債券部高級經理陳家朗認為重組方案對想繼續持有債券，不希望接收股票的債權人來說不太友好，但考慮到其強制可轉換債券的換股價對比股票現價來說並不高，因此第二次境外債重組方案的整體質素不遜於其他行業同儕。

融創的重組方案中包括所有美元債券及其他私募債務，而應計債權（包括截至2025年6月30日的本金及應計利息）總額約為95.5億美元。是次方案非常簡單直接，只提供債權人兩個選項，兩者皆是強制可轉換債券，債權人可以自由分配比例至不同選項。

選項一的年期為6個月（重組生效日起計），轉換期為重組生效日起，轉換價為每股6.8港元，沒有最高發行金額限制。選項二年期為2.5年（重組生效日或2025年12月31日之間較早者起計），轉換期由第18個月起，轉換價為每股3.85港元，最高發行金額限制為25%的應計債權。

陳家朗指出，雖然上述兩張強制可轉換債券並不涉及直接的本金削減，只有因應不同轉換價所帶來的可能虧損，但是次重組方案卻附帶兩項股權相關計劃，包括債權人需要將應得的強制可轉換債券的23%直接授予大股東孫宏斌，以及容許集團在未來五年發行不超過完全稀釋股本的約7%給管理團隊，兩者均設有限售期。

假設MCB2達到發行上限，以及境內重組方案順利完成的前題下，按股份完全稀釋情形下的持股比例，債權人將會持有約39%的融創中國股份，而孫宏斌、少數股東及管理層將分別持有22%、32%及7%。

陳家朗表示，在再度無法償付第一次重組後的債務後，融創應該意識到以目前的行業狀況而言，產生足夠現金流以償付債務是幾乎不可能的事情，於是便尋求一個一勞永逸的方案，將現有債務全數轉換成股票，成為內房行業目前為止所有重組方案的首例。

但在重組方案當中選項二提供的MCB2換股價每股3.85港元，是遠低於選項一的MCB1每股6.8港元，雖然需要等待18個月才可進行轉換，但陳家朗預計股價不可能在短期內大幅反彈，所以實際上選項二的吸引力明顯較高，他相信會成為大部分債權人的選擇。

陳家朗預料，即使債券持有人全數選擇選項二，所分配到的MCB2亦應該接近下限的25%，若再考慮要將債券授予大股東，債券持有人最終可能只分配到佔應收債權約57.8%的MCB1及約19.3%的MCB2。如果以融創昨日每股1.58元的收市價計算，預計回收價值為21.3%。

陳家朗強調，如集團可以借此機會將所有境外債務清除，將有望大幅提升未來的經營及發展空間，或許會為股價帶來正面影響，相比於市場以約14元現價出售債券，繼續持有並選擇選項二可能是更佳選擇。