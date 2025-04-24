彭博社報道，IBM公布首季收入按年增長近1%，達到145億美元；扣除特定項目後的每股純利為1.6美元，兩項指標均高過市場預期，不過，季績未能消除投資者對於特朗普關稅政策和聯邦減支措施負面影響的擔憂，公司股價於收市後時段交易中跌6.9%。
Evercore ISI分析師Amit Daryanani表示，在過去數周股市受關稅措施衝擊期間，IBM股價抗跌，因此投資者原本期望能看到更「完美」的業績。今年以來，IBM股價上漲了12%，而同期標普500指數下跌了8.6%。
IBM一直致力於從傳統計算機公司轉型為專注於高增長的軟件與服務公司。該公司通過收購來擴大業務，包括今年2月完成的對HashiCorp的收購，以及2023年以46億美元收購Apptio。
IBM表示，自2023年年中以來，人工智能諮詢和軟件業務的訂單總額已超過60億美元，高於1月份披露季績時公布的50億美元。其中約80%的訂單來自諮詢部門，其餘來自軟件部門。軟件仍然是IBM增長最快的業務，一季度收入按年增長7%，達到63億美元。諮詢部門收入則下降2%，至51億美元。這兩項均與市場預期相符。IBM首席財務官Jim Kavanaugh表示，季度財報展現了公司業務的「持久性和韌性」。
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