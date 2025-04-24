Evercore ISI分析師Amit Daryanani表示，在過去數周股市受關稅措施衝擊期間，IBM股價抗跌，因此投資者原本期望能看到更「完美」的業績。今年以來，IBM股價上漲了12%，而同期標普500指數下跌了8.6%。

IBM一直致力於從傳統計算機公司轉型為專注於高增長的軟件與服務公司。該公司通過收購來擴大業務，包括今年2月完成的對HashiCorp的收購，以及2023年以46億美元收購Apptio。

IBM表示，自2023年年中以來，人工智能諮詢和軟件業務的訂單總額已超過60億美元，高於1月份披露季績時公布的50億美元。其中約80%的訂單來自諮詢部門，其餘來自軟件部門。軟件仍然是IBM增長最快的業務，一季度收入按年增長7%，達到63億美元。諮詢部門收入則下降2%，至51億美元。這兩項均與市場預期相符。IBM首席財務官Jim Kavanaugh表示，季度財報展現了公司業務的「持久性和韌性」。

其他報道

美國擬降低對中國汽車零件關稅

融創中國第二次境外債重組方案 強制可轉換債券設兩選項

金沙中國首季EBITDA跌12% LVS回購 目標持股增至74.9%

渣打香港：富裕港人多「里數專家」 多渠道賺里數 最愛升級商務客艙

滬深三大指數低開 人行進行2,80億人幣逆回購操作

恒指低開42點 科指跌0.08% 新東方跌3%

特朗普：願意大幅下調對中國加徵的145%關稅

港股ADR升6點 夜期低水4點 美期亞股個別發展 中鋁等業績

道指升419點 美股連升兩日 見兩周最大升幅

北水增持南方恆生科技 減持盈富