Griffin表示，特朗普發動的貿易戰打亂了商界領袖們未來四年專注於增長的規劃，各大公司行政總裁原本期待能迎來很長一段長期穩定、無需應對新規的時期。

Griffin表示，「遺憾的是，這場已經演變得荒謬的貿易戰讓我們不得不花時間去思考供應鏈問題」。他將特朗普目前的執政表現評價為「好壞參半」。

Griffin曾表示認同特朗普對美國所面臨挑戰的判斷，但他此前就已批評過特朗普的關稅政策。周三，他重申，特朗普在移民政策和削減政府浪費方面的作為是其上台以來的重大政績。

Griffin表示，「特朗普總統對發現問題有著極其敏銳的直覺」，「但我們推進得太快、太雜亂，在試圖解決一些確實存在的問題時，反而打碎了很多東西」。

Griffin警告稱，美國正在「拿自己的國家品牌冒險」。他認為特朗普的關稅措施可能適得其反，關稅包括對大多數國家徵收10%的基準關稅，以及對鋼鐵和鋁進口徵收25%的稅率。

「沒人會爭先恐後地來美國建廠」，Griffin在談及關稅政策時表示，「政策反覆無常實際上削弱了原本希望實現的目標」。

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