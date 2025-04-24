文章日期：2025年4月24日 10:52
彭博社報道，台積電計劃在2028年開始生產A14晶片技術，該技術將超越其目前最先進的3納米製程，以及今年稍後推出的2納米製程。台積電還計劃在2026年末推出中間的A16製程。
台積電今年預計資本支出為約400億美元，高管表示，公司長期計劃仍然是抓住人工智能驅動的強勁需求。
其他報道
城堡投資創始人：貿易戰打亂商界計劃 警告美國正損害國家品牌
德州儀器第二季展望好過市場預期
中國駐加大使：願助加拿大應對特朗普關稅
IBM首季收入增1% 勝預期 收市後時段跌6%
美國擬降低對中國汽車零件關稅
融創中國第二次境外債重組方案 強制可轉換債券設兩選項
金沙中國首季EBITDA跌12% LVS回購 目標持股增至74.9%
渣打香港：富裕港人多「里數專家」 多渠道賺里數 最愛升級商務客艙
滬深三大指數低開 人行進行2,80億人幣逆回購操作
恒指低開42點 科指跌0.08% 新東方跌3%
特朗普：願意大幅下調對中國加徵的145%關稅
港股ADR升6點 夜期低水4點 美期亞股個別發展 中鋁等業績
道指升419點 美股連升兩日 見兩周最大升幅
北水增持南方恆生科技 減持盈富