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台積電計劃於2028年投產下一代A14製程技術

彭博社報道，台積電計劃在2028年開始生產A14晶片技術，該技術將超越其目前最先進的3納米製程，以及今年稍後推出的2納米製程。台積電還計劃在2026年末推出中間的A16製程。