moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向上 1個月HIBOR見近1個月高 總結餘近兩年低

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升6.21點子至3.76208%，是3月27日後最高，當日報3.77441%。對上一次連升3日是4月14日，當日拆息報3.65119%。

港元現報7.7583元升值18點子，曾貶值最多7點子，報7.7608元，亦曾升值最多20點子，報7.7581元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升26.44點子至3.84976%，是3月31日後最高；1星期HIBOR升29.17點子至3.77185%，是3月11日後最高；2星期HIBOR升15.38點子至3.77042%，是3月21日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.96點子至3.91536%，是3月21日後最高；6個月期HIBOR升1.95點子至3.93125%，是4月1日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4%，是4月23日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減18.48億元，至總數19788.31億元，是4月15日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減18.8億元，至總數6075.25億元，是4月14日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.06億元，至總數132.01億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為445.47億元，較再上一日減1.87億元，總結餘是2023年5月9日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.65億元，至總數13135.58億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增36.34億元，至總數12080.27億元，是2月24日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔2日後，再有變動，減1.27億元。上日退還貼現窗拆出資金6000萬元。

美匯美息

美元指數現報99.65貶值0.194點或0.19%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3234%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.7224%，終止單日擴闊，利差是2025年4月15日後最窄，當日差距為-0.7153%。

對上一次終止單日擴闊，是2025年4月10日，當日利差報-0.8174%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌1.6點子至1.61%，是4月11日後最低；1星期Shibor升4.6點子至1.69%，是4月16日後最高；2星期Shibor跌0.5點子至1.767%，是4月18日後最低；1個月期Shibor跌0.2點子至1.747%，是2月17日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至1.764%，是2月17日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至1.764%，是2月17日後最低；1年期Shibor無升跌0點子至1.766%，是4月23日後最低。

 

其他報道

特朗普再批鮑威爾不減息　表示可能會致電對方

adidas首季經營溢利增82% 勝預期

瑞銀下調港股評級至「中性」 上調印度評級

馬斯克旗下Neuralink 擬以85億美元估值融資約5億美元

台積電計劃於2028年投產下一代A14製程技術

城堡投資創始人：貿易戰打亂商界計劃 警告美國正損害國家品牌

德州儀器第二季展望好過市場預期

中國駐加大使：願助加拿大應對特朗普關稅

IBM首季收入增1% 勝預期 收市後時段跌6%

美國擬降低對中國汽車零件關稅

融創中國第二次境外債重組方案 強制可轉換債券設兩選項

金沙中國首季EBITDA跌12% LVS回購 目標持股增至74.9%

渣打香港：富裕港人多「里數專家」 多渠道賺里數 最愛升級商務客艙

滬深三大指數低開 人行進行2,80億人幣逆回購操作

恒指低開42點 科指跌0.08% 新東方跌3%

特朗普：願意大幅下調對中國加徵的145%關稅

港股ADR升6點 夜期低水4點 美期亞股個別發展 中鋁等業績

道指升419點 美股連升兩日 見兩周最大升幅

北水增持南方恆生科技 減持盈富