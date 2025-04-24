港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升6.21點子至3.76208%，是3月27日後最高，當日報3.77441%。對上一次連升3日是4月14日，當日拆息報3.65119%。
港元現報7.7583元升值18點子，曾貶值最多7點子，報7.7608元，亦曾升值最多20點子，報7.7581元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升26.44點子至3.84976%，是3月31日後最高；1星期HIBOR升29.17點子至3.77185%，是3月11日後最高；2星期HIBOR升15.38點子至3.77042%，是3月21日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.96點子至3.91536%，是3月21日後最高；6個月期HIBOR升1.95點子至3.93125%，是4月1日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4%，是4月23日後最低。
貨幣基礎方面，上日總額減18.48億元，至總數19788.31億元，是4月15日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減18.8億元，至總數6075.25億元，是4月14日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.06億元，至總數132.01億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為445.47億元，較再上一日減1.87億元，總結餘是2023年5月9日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.65億元，至總數13135.58億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增36.34億元，至總數12080.27億元，是2月24日後最高。
外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔2日後，再有變動，減1.27億元。上日退還貼現窗拆出資金6000萬元。
美元指數現報99.65貶值0.194點或0.19%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3234%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.7224%，終止單日擴闊，利差是2025年4月15日後最窄，當日差距為-0.7153%。
對上一次終止單日擴闊，是2025年4月10日，當日利差報-0.8174%。
Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌1.6點子至1.61%，是4月11日後最低；1星期Shibor升4.6點子至1.69%，是4月16日後最高；2星期Shibor跌0.5點子至1.767%，是4月18日後最低；1個月期Shibor跌0.2點子至1.747%，是2月17日後最低。
中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至1.764%，是2月17日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至1.764%，是2月17日後最低；1年期Shibor無升跌0點子至1.766%，是4月23日後最低。
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