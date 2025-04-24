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貿易擔憂成聯儲局褐皮書主旋律

彭博社報道，聯儲局褐皮書報告顯示，由於近期特朗普屢屢對美貿易伙伴加徵關稅，聯儲局各轄區普遍反映出對經濟前景的不確定情緒加劇，「自上期報告以來，整體經濟活動變化不大，但有關國際貿易政策的不確定性在各地報告中普遍存在」。

在本期褐皮書中，「關稅」一詞共出現了107次，是上一期報告的兩倍多；與「不確定性」相關的表達則出現了89次。報告稱，隨著經濟不確定性加劇，尤其是圍繞關稅的擔憂上升，多個地區的經濟前景「明顯惡化」。

報告顯示，各地區普遍反映物價上漲，企業預計關稅將推高投入成本。許多公司表示已收到供應商發出的漲價通知，大多數企業計劃將更高的成本轉嫁給消費者。報告指，「企業反映正在增加關稅附加費，或縮短定價周期以應對貿易政策不確定性」。

報告顯示，就業總體持平或略有增長。政府崗位以及依賴政府資金的機構出現就業人數下降，可能反映出特朗普政府收縮聯邦機構、削減成本的政策。「多個聯儲轄區報告稱，企業在招聘方面採取觀望態度，暫停或放緩招聘進度，等待經濟形勢更明朗」，報告稱，「另有零星報告提到，一些企業正為裁員做準備」。

部分地區反映，在關稅相關價格上漲前，消費者出現提前購車及購買非耐久財的現象；國際遊客人數則下降。非汽車類消費整體呈下降趨勢。

 

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