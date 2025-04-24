恒指今早低開42點，高位升21點，低位跌360點，高低波幅382點。上升股份比例為17.66%，下跌為34.27%，無升跌為48.05%。

恒指半日跌267點或1.21%，報21805點，大市成交金額1222億元；國指跌102點或1.27%，報8013點。恒生科技指數收報4946點，跌2.04%。

藍籌股成交金額505.04億元，佔大市成交41.32%；科指成份股成交金額375.9億元，佔大市成交30.76%；國指成份股成交金額455.4億元，佔大市成交37.26%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.13%，至148.05億元，佔大市成交12.11%。牛熊證成交金額65.53億元，減少19.16%；窩輪成交金額82.51億元，減少9.67%。

藍籌17隻升，63隻下跌，3隻無升跌。新東方（9901）升3.1%，收報36.55元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌5.29%，收報125.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報30.15元，升2.55%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報5.46元，跌6.67%。

恒指跌穿20天線(21940.23點)。科指下試10天線(4897.89點)，受制於20天線(5083.84點)，跌穿100天線(4992.83點)。

北水南下合計淨流入10.18億元，終止單日流出。北水本月累計流入1700.79億元，按月增加6.11%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）522.85億元，較上日減59.43%，佔香港市場成交額由上日的24.72%減至21.39%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.63%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.79%。低見21712.1點，是4月22日21191.02點後最低。

科指曾跌最多2.53%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為4.94%。低見4921.53點，是4月22日4792.59點後最低。

國指曾跌最多1.69%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為3.33%。低見7978.82點，是4月22日7810.28點後最低。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月15日。

個股方面

融創中國（1918）第二次境外債重組方案 強制可轉換債券設兩選項。收報1.59元，升0.63%。

金沙中國（1928）首季EBITDA跌12% LVS回購 目標持股增至74.9%。收報13.46元，跌1.17%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，博駿教育（1758）收報0.157元，升3.29%。

中國鋁業（2600）收報4.19元，跌1.64%。

海普瑞（9989）收報4.43元，升0.68%。

新高教（2001）收報0.86元，跌2.27%。

中石化油服（1033）收報0.6元，跌1.64%。

中交建（1800）首季新簽合同增9%至5530億人幣。收報4.93元，跌0.2%。

新東方（9901）上季賺8573萬美元，淨營收跌2%。收報36.55元，升3.1%。

康哲藥業（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。收報8.75元，升2.58%。

天齊鋰業（9696）發盈喜，料首季轉賺最多1.23億人幣。收報22.7元，升4.13%。

平安好醫生（1833）首季扭虧，賺3319萬人幣。收報7.15元，無升跌。

銀娛（0027）旗下澳門銀河據報3月中場殺數逆市升4%至25億元。收報28.1元，跌0.53%。

威勝控股（3393）：印尼及馬來西亞工廠投產。收報7.82元，升0.9%。

財經花生丨飲食天王多（8619）名董事15天內改名換姓，翻譯的錯?。見52周低0.025元，收報0.03元，升7.14%。

PSA考慮出售長和港口業務20%股權。長和（0001）收報43.1元，跌0.92%。

平安好醫生（1833）首季轉盈，賺3318.8萬元人幣。收報7.15元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，上美股份（2145）創上市新高，見60.75元，收報58.25元，升6.98%；康方生物（9926）創上市新高，見100.7元，收報98.3元，升5.81%；古茗（1364）創上市新高，見22.8元，收報21.5元，升0.47%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1117.1元，收報1117.1元，升0.11%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1180.7元，收報1180.7元，升0.03%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.114元，收報0.112元，跌1.75%；達力集團（0029）創52周高，見13.3元，收報13.18元，升0.61%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.32元，收報4.24元，跌0.93%；中國食品（0506）創52周高，見3.11元，收報3.06元，跌0.33%；中國東方教育（0667）創52周高，見6.13元，收報5.83元，跌2.35%；開明投資（0768）創52周高，見0.1元，收報0.052元，升85.71%；ＯＳＬ集團（0863）創52周高，見11.68元，收報11.48元，跌1.2%；民生國際（0938）創52周高，見1.17元，收報0.95元，跌12.84%；寰宇娛樂文化（1046）創52周高，見0.62元，收報0.485元，跌2.02%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.79元，收報0.76元，升2.7%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，REGAL INT'L（0078）低見0.45元，收報0.45元，跌8.16%；佳寧娜（0126）低見0.115元，收報0.121元，升0.83%；世紀城市國際（0355）低見0.036元，收報0.037元，跌9.76%；信銘生命科技（0474）低見0.032元，收報0.035元，跌10.26%；德泰新能源集團（0559）低見0.104元，收報0.104元，跌13.33%；卓悅控股（0653）低見0.091元，收報0.097元，升2.11%；從玉智農（0875）低見0.49元，收報0.495元，跌2.94%；MOS HOUSE（1653）低見0.24元，收報0.241元，跌7.31%；齊屹科技（1739）低見0.169元，收報0.169元，跌0.59%；華津國際控股（2738）低見0.241元，收報0.248元，升1.22%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見2元，收報2.03元，無升跌；海港企業（0051）低見3.85元，收報3.85元，跌3.02%；卓能（集團）（0131）低見1.44元，收報1.45元，跌3.33%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.355元，收報0.37元，無升跌；建業實業（0216）低見0.59元，收報0.61元，無升跌；星光集團（0403）低見0.166元，收報0.172元，跌3.37%；富士高實業（0927）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；歡喜傳媒（1003）低見0.355元，收報0.36元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；今米房集團（8300）低見0.05元，收報0.054元，跌8.47%。

異動股

上升異動股，包括，開明投資（0768）創52周高，見0.1元，收報0.052元，升85.71%；ATLINKS（8043）收報0.109元，升39.74%；成志控股（1741）收報0.185元，升28.47%；樂氏國際控股（1529）收報0.56元，升23.08%；豐展控股（1826）創52周高，見0.085元，收報0.06元，升22.45%；方舟健客（6086）收報5.04元，升22.03%；建業地產（0832）收報0.11元，升18.28%；中國唐商（0674）收報0.137元，升18.1%；新都酒店（8315）收報0.059元，升18%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.395元，升16.18%；蒙古能源（0276）收報0.58元，升16%。

下跌異動股，包括，富譽控股（8269）收報0.035元，跌22.22%；遠見控股（0862）收報0.036元，跌18.18%；金力集團（3919）收報0.044元，跌16.98%；海納星空科技（8297）收報0.043元，跌15.69%；REF HOLDINGS（1631）收報0.52元，跌14.75%；星星集團（1560）收報0.094元，跌14.55%；智城發展控股（8268）收報0.57元，跌13.64%；德泰新能源集團（0559）創上市新低，見0.104元，收報0.104元，跌13.33%；民生國際（0938）創52周高，見1.17元，收報0.95元，跌12.84%；雲白國際（0030）收報0.129元，跌12.24%；亞勢備份（8290）收報0.016元，跌11.11%。

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