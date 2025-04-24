moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Meta：Threads廣告功能於香港等地區上線

Facebook及Threads母公司Meta宣布，將Threads廣告擴展至包括香港等全球指定國家或地區，幫助用戶發掘他們喜愛的品牌，而借助Meta的廣告系統，廣告商只需勾選一個選項，便可將現有的圖片廣告延伸至Threads。

Meta披露，截至今年1月，Threads社群的每月活躍用戶已超過3億，每4位用戶中便有3位至少關注了一個商家。為協助用戶與心儀商家建立更緊密的聯繫，Meta早前在 Threads 平台測試廣告功能，並邀請特定地區的部分商家與消費者參與。

即日起，Meta向全球包括香港的所有符合資格的廣告商開放Threads廣告功能和廣告顯示位置篩選工具。Threads動態消息（Feed）廣告版位將預設啟用於使用Advantage+ 或手動版位的廣告中，讓商家可將現有Meta廣告推廣至Threads，無需重新設計素材或額外投入資源。廣告商亦可透過手動版位設定，選擇關閉此功能。 

同時，Meta也提供廣告控制選項，讓用戶瞭解系統如何利用其資訊來投放廣告，並可透過這些選項調整個人化體驗。例如，若用戶看到不感興趣或不喜歡的廣告，可直接跳過，或透過帖子中的選單隱藏或舉報該廣告。

其他報道

恒指半日跌267點 科指跌2% 北水轉流入

外媒揭特朗普「轉軚」不炒鮑威爾內情

波音擬轉售原定賣給中國的飛機

調查：亞太區跨境支付總額2023年將達23.8萬億美元

貿易擔憂成聯儲局褐皮書主旋律

港元拆息全線向上 1個月HIBOR見近1個月高 總結餘近兩年低

特朗普再批鮑威爾不減息　表示可能會致電對方

adidas首季經營溢利增82% 勝預期

瑞銀下調港股評級至「中性」 上調印度評級

馬斯克旗下Neuralink 擬以85億美元估值融資約5億美元

台積電計劃於2028年投產下一代A14製程技術

城堡投資創始人：貿易戰打亂商界計劃 警告美國正損害國家品牌

德州儀器第二季展望好過市場預期

中國駐加大使：願助加拿大應對特朗普關稅

IBM首季收入增1% 勝預期 收市後時段跌6%

美國擬降低對中國汽車零件關稅

融創中國第二次境外債重組方案 強制可轉換債券設兩選項

金沙中國首季EBITDA跌12% LVS回購 目標持股增至74.9%

渣打香港：富裕港人多「里數專家」 多渠道賺里數 最愛升級商務客艙

滬深三大指數低開 人行進行2,80億人幣逆回購操作

恒指低開42點 科指跌0.08% 新東方跌3%

特朗普：願意大幅下調對中國加徵的145%關稅

港股ADR升6點 夜期低水4點 美期亞股個別發展 中鋁等業績

道指升419點 美股連升兩日 見兩周最大升幅