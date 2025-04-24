Facebook及Threads母公司Meta宣布，將Threads廣告擴展至包括香港等全球指定國家或地區，
Meta披露，截至今年1月，Threads社群的每月活躍用戶已超過3億，每4位用戶中便有3位至少關注了一個商家。為協助用戶與心儀商家建立更緊密的聯繫，Meta早前在 Threads 平台測試廣告功能，並邀請特定地區的部分商家與消費者參與。
即日起，Meta向全球包括香港的所有符合資格的廣告商開放Threads廣告功能和廣告顯示位置篩選工具。Threads動態消息（Feed）廣告版位將預設啟用於使用Advantage+ 或手動版位的廣告中，讓商家可將現有Meta廣告推廣至Threads，無需重新設計素材或額外投入資源。
同時，Meta也提供廣告控制選項，讓用戶瞭解系統如何利用其資訊來投放廣告，
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