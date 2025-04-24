Meta披露，截至今年1月，Threads社群的每月活躍用戶已超過3億，每4位用戶中便有3位至少關注了一個商家。為協助用戶與心儀商家建立更緊密的聯繫，Meta早前在 Threads 平台測試廣告功能，並邀請特定地區的部分商家與消費者參與。

即日起，Meta向全球包括香港的所有符合資格的廣告商開放Threads廣告功能和廣告顯示位置篩選工具。Threads動態消息（Feed）廣告版位將預設啟用於使用Advantage+ 或手動版位的廣告中，讓商家可將現有Meta廣告推廣至Threads，無需重新設計素材或額外投入資源。 廣告商亦可透過手動版位設定，選擇關閉此功能。

同時，Meta也提供廣告控制選項，讓用戶瞭解系統如何利用其資訊來投放廣告， 並可透過這些選項調整個人化體驗。例如， 若用戶看到不感興趣或不喜歡的廣告，可直接跳過， 或透過帖子中的選單隱藏或舉報該廣告。

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