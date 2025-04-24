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京東：單日外賣量突破1000萬單

京東（9618）日前殺入內地外賣界與美團（3690）對撼，據京東微信公眾號京東黑板報宣布，4月22日，京東外賣日單量突破1000萬單，覆蓋166個城市。

京東黑板報指，繼4月15日外賣日單量突破500萬單，僅一周外賣日單量已突破1000萬單。據報道，京東外賣今年3月1日正式上線，同月24日日單量突破100萬單。

京東中午股價收報125.4元，跌5.3%，半日成交22.98億元。

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