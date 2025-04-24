特朗普對華關稅言論未有利好市場，因市場認為華府內部意見矛盾。彭博社引述 Robeco Hong Kong Ltd.亞太區股票主管Joshua Crabb稱，「這是他的談判風格」，「關鍵是在各種可能的情景下，始終聚焦於基本面和價格反映的因素。目前，安全邊際更重要」。市場表現分化，美期下跌逾0.5%，歐股開市下跌，日股升逾0.3%，韓、台股、滬深300、深成下跌，上證上升，瑞銀下調港股評級至中性，港股低開後跌幅擴大，三大指數齊創一周最大跌幅，恒指早市曾跌360點見全日低位。大市成交減少21%，北水轉流入，但北水交易成交額見一周低，佔香港市場成交額跌至21.5%，見兩周低。
恒指今早低開42點，高位升21點，低位跌360點，高低波幅382點。上升股份比例為28.5%，下跌為34.16%，無升跌為37.33%。
恒指收市跌162點或0.74%，報21909點，大市成交金額2047億元，較上日減少21.43%，是4月17日1924.11億元成交後最少；國指跌59點或0.73%，報8056點。恒生科技指數收報4975點，跌1.46%。
藍籌股成交金額936.69億元，佔大市成交45.75%；科指成份股成交金額666.68億元，佔大市成交32.56%；國指成份股成交金額842.74億元，佔大市成交41.16%。
24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.03%。
窩輪及牛熊證成交金額減少5.49%，至162.94億元，佔大市成交7.95%。牛熊證成交金額73.46億元，減少9.38%；窩輪成交金額89.48億元，減少2.04%。
藍籌26隻升，54隻下跌，3隻無升跌。周大福（1929）升6.88%，收報9.63元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌6.19%，收報124.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報30.5元，升3.74%；跌幅最大的是京東（9618）收報124.2元，跌6.19%。
恒指跌穿20天線(21945.46點)。科指下試10天線(4900.82點)、受制於20天線(5085.3點)，跌穿100天線(4993.12點)。
北水南下合計淨流入33.87億元，終止單日流出。北水本月累計流入1724.49億元，按月增加7.59%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）跌至4月15日後新低，報883.82億元，較上日減31.42%，佔香港市場成交額由上日的24.72%減至21.58%，是4月9日後收市新低，當日報21.26%。
OSL集團（0863）與復星財富合作 提供機構級加密貨幣投資渠道。創52周高，見11.68元，收報11.56元，跌0.52%。
復星（0656）收報3.97元，跌1%。
京東（9618）：單日外賣量突破1000萬單。收報124.2元，跌6.19%。
美團（3690）收報127元，跌5.15%。
融創中國（1918）第二次境外債重組方案 強制可轉換債券設兩選項。收報1.66元，升5.06%。
金沙中國（1928）首季EBITDA跌12% LVS回購 目標持股增至74.9%。收報13.6元，跌0.15%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，博駿教育（1758）收報0.156元，升2.63%。
中國鋁業（2600）收報4.21元，跌1.17%。
海普瑞（9989）收報4.44元，升0.91%。
新高教（2001）收報0.87元，跌1.14%。
中石化油服（1033）收報0.59元，跌3.28%。
中交建（1800）首季新簽合同增9%至5530億人幣。收報4.94元，無升跌。
新東方（9901）上季賺8573萬美元，淨營收跌2%。收報36.05元，升1.69%。
康哲藥業（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。收報8.71元，升2.11%。
天齊鋰業（9696）發盈喜，料首季轉賺最多1.23億人幣。收報22.35元，升2.52%。
平安好醫生（1833）首季扭虧，賺3319萬人幣。收報7.25元，升1.4%。
銀娛（0027）旗下澳門銀河據報3月中場殺數逆市升4%至25億元。收報28.15元，跌0.35%。
威勝控股（3393）：印尼及馬來西亞工廠投產。收報7.9元，升1.94%。
財經花生丨飲食天王多（8619）名董事15天內改名換姓，翻譯的錯?。見52周低0.025元，收報0.037元，升32.14%。
PSA考慮出售長和港口業務20%股權。長和（0001）收報42.95元，跌1.26%。
平安好醫生（1833）首季轉盈，賺3318.8萬元人幣。收報7.25元，升1.4%。
破頂股包括，上美股份（2145）創上市新高，見60.75元，收報58.6元，升7.62%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.18元，收報5.18元，升7.47%；康方生物（9926）創上市新高，見100.7元，收報100元，升7.64%；古茗（1364）創上市新高，見22.8元，收報22元，升2.8%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1117.1元，收報1117.1元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1095.1元，收報1095.1元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1182.35元，收報1182.35元，升0.17%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1095元，收報1095元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1057.85元，收報1057.85元，升0.01%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.114元，收報0.112元，跌1.75%；達力集團（0029）創52周高，見13.3元，收報13.2元，升0.76%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.32元，收報4.22元，跌1.4%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.2元，收報10.2元，升0.99%；中國食品（0506）創52周高，見3.11元，收報3.06元，跌0.33%；中國東方教育（0667）創52周高，見6.13元，收報5.84元，跌2.18%；開明投資（0768）創52周高，見0.1元，收報0.065元，升132.14%；ＯＳＬ集團（0863）創52周高，見11.68元，收報11.56元，跌0.52%；民生國際（0938）創52周高，見1.17元，收報0.97元，跌11.01%；寰宇娛樂文化（1046）創52周高，見0.62元，收報0.495元，無升跌。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，REGAL INT'L（0078）低見0.45元，收報0.46元，跌6.12%；佳寧娜（0126）低見0.115元，收報0.126元，升5%；世紀城市國際（0355）低見0.036元，收報0.038元，跌7.32%；信銘生命科技（0474）低見0.032元，收報0.038元，跌2.56%；德泰新能源集團（0559）低見0.104元，收報0.113元，跌5.83%；卓悅控股（0653）低見0.091元，收報0.093元，跌2.11%；中國衛生集團（0673）低見0.145元，收報0.145元，跌22.87%；錦勝集團（控股）（0794）低見0.14元，收報0.155元，跌14.36%；從玉智農（0875）低見0.49元，收報0.64元，升25.49%；MOS HOUSE（1653）低見0.24元，收報0.241元，跌7.31%。
32隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見2元，收報2.03元，無升跌；海港企業（0051）低見3.84元，收報3.84元，跌3.27%；渝太地產（0075）低見0.155元，收報0.155元，無升跌；卓能（集團）（0131）低見1.44元，收報1.49元，跌0.67%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.35元，收報0.385元，升4.05%；建業實業（0216）低見0.59元，收報0.61元，無升跌；星光集團（0403）低見0.166元，收報0.178元，無升跌；包浩斯國際（0483）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；FUTURE BRIGHT（0703）低見0.118元，收報0.122元，跌1.61%。
異動股
上升異動股，包括，開明投資（0768）創52周高，見0.1元，收報0.065元，升132.14%；新都酒店（8315）收報0.071元，升42%；HSSP INTL（3626）收報14.8元，升34.79%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.08元，升33.33%；飲食天王（環球）（8619）見52周低0.025元，收報0.037元，升32.14%；ATLINKS（8043）收報0.103元，升32.05%；樂氏國際控股（1529）收報0.59元，升29.67%；從玉智農（0875）創上市新低，見0.49元，收報0.64元，升25.49%；豐展控股（1826）創52周高，見0.085元，收報0.06元，升22.45%；熒德控股（8535）創52周高，見0.084元，收報0.084元，升21.74%；成志控股（1741）收報0.175元，升21.53%。
下跌異動股，包括，中國衛生集團（0673）創上市新低，見0.145元，收報0.145元，跌22.87%；中國基礎能源（8117）收報0.045元，跌22.41%；守益控股（2227）收報0.066元，跌22.35%；立高控股（8472）收報0.3元，跌20%；盛龍錦秀國際（8481）見52周低0.22元，收報0.245元，跌18.33%；REF HOLDINGS（1631）收報0.5元，跌18.03%；愛得威建設集團（6189）收報0.093元，跌17.7%；亞洲富思（8413）收報0.094元，跌16.07%；中國恒有源集團（8128）收報0.037元，跌15.91%；海納星空科技（8297）收報0.043元，跌15.69%；富譽控股（8269）收報0.038元，跌15.56%。
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