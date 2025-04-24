特朗普對華關稅言論未有利好市場，因市場認為華府內部意見矛盾。彭博社引述 Robeco Hong Kong Ltd.亞太區股票主管Joshua Crabb稱，「這是他的談判風格」，「關鍵是在各種可能的情景下，始終聚焦於基本面和價格反映的因素。目前，安全邊際更重要」。市場表現分化，美期下跌逾0.5%，歐股開市下跌，日股升逾0.3%，韓、台股、滬深300、深成下跌，上證上升，瑞銀下調港股評級至中性，港股低開後跌幅擴大，三大指數齊創一周最大跌幅，恒指早市曾跌360點見全日低位。大市成交減少21%，北水轉流入，但北水交易成交額見一周低，佔香港市場成交額跌至21.5%，見兩周低。