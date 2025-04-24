moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌162點 成交跌21% 北水轉流入 北水佔港股成交兩周最少

特朗普對華關稅言論未有利好市場，因市場認為華府內部意見矛盾。彭博社引述 Robeco Hong Kong Ltd.亞太區股票主管Joshua Crabb稱，「這是他的談判風格」，「關鍵是在各種可能的情景下，始終聚焦於基本面和價格反映的因素。目前，安全邊際更重要」。市場表現分化，美期下跌逾0.5%，歐股開市下跌，日股升逾0.3%，韓、台股、滬深300、深成下跌，上證上升，瑞銀下調港股評級至中性，港股低開後跌幅擴大，三大指數齊創一周最大跌幅，恒指早市曾跌360點見全日低位。大市成交減少21%，北水轉流入，但北水交易成交額見一周低，佔香港市場成交額跌至21.5%，見兩周低。

恒指今早低開42點，高位升21點，低位跌360點，高低波幅382點。上升股份比例為28.5%，下跌為34.16%，無升跌為37.33%。

恒指收市跌162點或0.74%，報21909點，大市成交金額2047億元，較上日減少21.43%，是4月17日1924.11億元成交後最少；國指跌59點或0.73%，報8056點。恒生科技指數收報4975點，跌1.46%。

藍籌股成交金額936.69億元，佔大市成交45.75%；科指成份股成交金額666.68億元，佔大市成交32.56%；國指成份股成交金額842.74億元，佔大市成交41.16%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.49%，至162.94億元，佔大市成交7.95%。牛熊證成交金額73.46億元，減少9.38%；窩輪成交金額89.48億元，減少2.04%。

藍籌26隻升，54隻下跌，3隻無升跌。周大福（1929）升6.88%，收報9.63元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌6.19%，收報124.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報30.5元，升3.74%；跌幅最大的是京東（9618）收報124.2元，跌6.19%。

恒指跌穿20天線(21945.46點)。科指下試10天線(4900.82點)、受制於20天線(5085.3點)，跌穿100天線(4993.12點)。

北水南下合計淨流入33.87億元，終止單日流出。北水本月累計流入1724.49億元，按月增加7.59%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）跌至4月15日後新低，報883.82億元，較上日減31.42%，佔香港市場成交額由上日的24.72%減至21.58%，是4月9日後收市新低，當日報21.26%。

午後消息股表現

OSL集團（0863）與復星財富合作 提供機構級加密貨幣投資渠道。創52周高，見11.68元，收報11.56元，跌0.52%。

復星（0656）收報3.97元，跌1%。

京東（9618）：單日外賣量突破1000萬單。收報124.2元，跌6.19%。

美團（3690）收報127元，跌5.15%。

今早及隔晚消息股表現

融創中國（1918）第二次境外債重組方案 強制可轉換債券設兩選項。收報1.66元，升5.06%。

金沙中國（1928）首季EBITDA跌12% LVS回購 目標持股增至74.9%。收報13.6元，跌0.15%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，博駿教育（1758）收報0.156元，升2.63%。

中國鋁業（2600）收報4.21元，跌1.17%。

海普瑞（9989）收報4.44元，升0.91%。

新高教（2001）收報0.87元，跌1.14%。

中石化油服（1033）收報0.59元，跌3.28%。

中交建（1800）首季新簽合同增9%至5530億人幣。收報4.94元，無升跌。

新東方（9901）上季賺8573萬美元，淨營收跌2%。收報36.05元，升1.69%。

康哲藥業（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。收報8.71元，升2.11%。

天齊鋰業（9696）發盈喜，料首季轉賺最多1.23億人幣。收報22.35元，升2.52%。

平安好醫生（1833）首季扭虧，賺3319萬人幣。收報7.25元，升1.4%。

銀娛（0027）旗下澳門銀河據報3月中場殺數逆市升4%至25億元。收報28.15元，跌0.35%。

威勝控股（3393）：印尼及馬來西亞工廠投產。收報7.9元，升1.94%。

財經花生丨飲食天王多（8619）名董事15天內改名換姓，翻譯的錯?。見52周低0.025元，收報0.037元，升32.14%。

PSA考慮出售長和港口業務20%股權。長和（0001）收報42.95元，跌1.26%。

平安好醫生（1833）首季轉盈，賺3318.8萬元人幣。收報7.25元，升1.4%。

破頂股表現

破頂股包括，上美股份（2145）創上市新高，見60.75元，收報58.6元，升7.62%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.18元，收報5.18元，升7.47%；康方生物（9926）創上市新高，見100.7元，收報100元，升7.64%；古茗（1364）創上市新高，見22.8元，收報22元，升2.8%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1117.1元，收報1117.1元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1095.1元，收報1095.1元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1182.35元，收報1182.35元，升0.17%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1095元，收報1095元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1057.85元，收報1057.85元，升0.01%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.114元，收報0.112元，跌1.75%；達力集團（0029）創52周高，見13.3元，收報13.2元，升0.76%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.32元，收報4.22元，跌1.4%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.2元，收報10.2元，升0.99%；中國食品（0506）創52周高，見3.11元，收報3.06元，跌0.33%；中國東方教育（0667）創52周高，見6.13元，收報5.84元，跌2.18%；開明投資（0768）創52周高，見0.1元，收報0.065元，升132.14%；ＯＳＬ集團（0863）創52周高，見11.68元，收報11.56元，跌0.52%；民生國際（0938）創52周高，見1.17元，收報0.97元，跌11.01%；寰宇娛樂文化（1046）創52周高，見0.62元，收報0.495元，無升跌。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，REGAL INT'L（0078）低見0.45元，收報0.46元，跌6.12%；佳寧娜（0126）低見0.115元，收報0.126元，升5%；世紀城市國際（0355）低見0.036元，收報0.038元，跌7.32%；信銘生命科技（0474）低見0.032元，收報0.038元，跌2.56%；德泰新能源集團（0559）低見0.104元，收報0.113元，跌5.83%；卓悅控股（0653）低見0.091元，收報0.093元，跌2.11%；中國衛生集團（0673）低見0.145元，收報0.145元，跌22.87%；錦勝集團（控股）（0794）低見0.14元，收報0.155元，跌14.36%；從玉智農（0875）低見0.49元，收報0.64元，升25.49%；MOS HOUSE（1653）低見0.24元，收報0.241元，跌7.31%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見2元，收報2.03元，無升跌；海港企業（0051）低見3.84元，收報3.84元，跌3.27%；渝太地產（0075）低見0.155元，收報0.155元，無升跌；卓能（集團）（0131）低見1.44元，收報1.49元，跌0.67%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.35元，收報0.385元，升4.05%；建業實業（0216）低見0.59元，收報0.61元，無升跌；星光集團（0403）低見0.166元，收報0.178元，無升跌；包浩斯國際（0483）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；FUTURE BRIGHT（0703）低見0.118元，收報0.122元，跌1.61%。

異動股

上升異動股，包括，開明投資（0768）創52周高，見0.1元，收報0.065元，升132.14%；新都酒店（8315）收報0.071元，升42%；HSSP INTL（3626）收報14.8元，升34.79%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.08元，升33.33%；飲食天王（環球）（8619）見52周低0.025元，收報0.037元，升32.14%；ATLINKS（8043）收報0.103元，升32.05%；樂氏國際控股（1529）收報0.59元，升29.67%；從玉智農（0875）創上市新低，見0.49元，收報0.64元，升25.49%；豐展控股（1826）創52周高，見0.085元，收報0.06元，升22.45%；熒德控股（8535）創52周高，見0.084元，收報0.084元，升21.74%；成志控股（1741）收報0.175元，升21.53%。

下跌異動股，包括，中國衛生集團（0673）創上市新低，見0.145元，收報0.145元，跌22.87%；中國基礎能源（8117）收報0.045元，跌22.41%；守益控股（2227）收報0.066元，跌22.35%；立高控股（8472）收報0.3元，跌20%；盛龍錦秀國際（8481）見52周低0.22元，收報0.245元，跌18.33%；REF HOLDINGS（1631）收報0.5元，跌18.03%；愛得威建設集團（6189）收報0.093元，跌17.7%；亞洲富思（8413）收報0.094元，跌16.07%；中國恒有源集團（8128）收報0.037元，跌15.91%；海納星空科技（8297）收報0.043元，跌15.69%；富譽控股（8269）收報0.038元，跌15.56%。

其他報道

比亞迪明年向日本市場推出電動汽車「Kei」

外交部：中美未就關稅問題進行磋商 有關報道是假消息

滬指一枝獨秀 收市微升0.03%

上海和輝光電申請在港上市

滬上阿姨、綠茶集團通過港交所上市聆訊

華懋完成亞洲首筆三重主題銀團貸款 金額80億元

上海3月住戶貸款餘額增6% 連升6個月

OSL集團與復星財富合作 提供機構級加密貨幣投資渠道

京東：單日外賣量突破1000萬單

人行潘功勝：關稅戰沒有贏家 中國將堅持對外開放

【有片：埋身擊】恒指科指受制於廿天線阻力 料後市反覆偏軟

半日沽空金額減35% 美團增36% 盈富街貨增5% 南方恒生科技街貨4個月高

富瑞稱美股見頂 建議增持中國、印度和歐洲資產

Meta：Threads廣告功能於香港等地區上線

恒指半日跌267點 科指跌2% 北水轉流入