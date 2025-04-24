港交所旗下全資附屬公司Aurora與香港置地（HKL）的附屬公司已簽訂買賣協議。另外，Aurora和 HKL委任項目管理人就平台物業、交易廣場若干部分以及其周邊範圍的優化項目工程提供項目管理服務。HKL 已同意支付該等優化項目工程的費用，最高金額為4億元。

港交所指，63億元代價總額10%已於簽訂買賣協議時以現金支付作為訂金。每項第一期物業和平台物業所涉及的代價總額餘額將分別於完成收購相關第一期物業和平台物業時以現金支付。

公司預期將於第一期物業買賣協議日期之後 12 至 18 個月內，分階段完成收購各項第一期物業，惟須視乎賣方能否交付相關第一期物業之空置管有權而定。以及預期將於2025年9月1日或之後完成收購平台物業。

港交所指，其紮根交易廣場近四十年。今次收購交易為港交所提供一個難得的戰略投資機會，購入交易廣場的相關樓層作為其永久辦事處，並彰顯港交所支持香港作為國際領先金融中心發展的長期承諾。

連同相關優化項目工程，今次收購交易將有助港交所作為香港重要的金融市場基礎設施，滿足集團的長期業務發展和營運需求，進一步促進港交所與持份者的聯繫，並反映港交所作為全球交易所的地位。今次收購交易為港交所提供一個長久的辦事處地點，將有助提升港交所所應對不同房地產周期的韌性，讓港交所可以受惠於擁有自置物業資產所帶來的最大效益和價值，並同時繼續透過租用交易廣場若干樓層來維持其營運的靈活性。今次收購交易亦將有助香港交易所節省長遠租金開支。

在2023年8月，曾傳出香港置地有意放售中環交易廣場第三座全幢，當時傳意向價達160億元，但最終未有交易落實。

置地控股發公告指，該集團將於今年及明年會分別收到45%及55%銷售價款，其會投入4億元用於相關物業未來數年改善項目所需，買賣雙交亦訂立多項附帶協議，去管理在交易過程中彼此的關係。直至物業銷售前置地控股仍然繼續賺取租金收入。

置地：大部份套現所得用於降低淨負債水平及淨融資成本

置地控股指，今次交易條款公平，是次交易涉及的物業，約相當於去年底止該集團中環物業組合總價值的3.2%。是次交易大部份套現所得淨額會用於降低淨負債水平及淨融資成本，並料抵銷租金損失有餘。其計劃動用交易總額的6.3%，用於提升物業，餘額中80%用於減債，另20%用於回購股份。根據較早前公布，置地擬透過回購股份，向股東返還2億美元資本，該回購計劃會延長至今年年尾12月31日止。

該集團行政總裁史米高（Michael Smith）表示：「這項交易對香港、中環及置地公司都具有重大意義，不僅是香港近年來最大型的商用辦公室交易之一，更是置地公司策略布局的重要里程碑。在宣布新策略後的短短六個月內，集團已成功實現資本回轉，展現為股東創造⾧期價值的決心。翻查置地較早前公布2024年度業績所述，在其於未來10年推動100億美元資本再循環計劃方面，目標是在2027年完成其中60億至70億美元資本再循環。同時首次披露，該計劃除此前透露過會移離建樓出售業務之外，新增減持非核心商業物業及將成熟項目置入房託或第三方投資工具，作為選項。

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