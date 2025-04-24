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京東物流在韓國開設兩大自營倉 使用首月內已接近滿倉

京東（9618）於內地外賣市場大展拳腳之餘，也密鑼緊鼓布局「出海」，該公司旗下京東物流（2618）表示，已在韓國開設並啟用仁川及利川的兩大自營倉，兩大自營倉投入使用首月即已接近滿倉，今年公司也將繼續擴展在韓國倉庫的運營面積。而現時當地消費者網購下單後，經由其高效履約，超過60%訂單可實現「1日達」。

京東物流方面指，上述兩大自營倉已配備自動打包機、自動分流機，相信能提升運營效率。此外兩大倉庫內營運的項目，均服務韓國本土客戶，如當地寵物食品電商平台Pet Friends。

區域位置上，京東物流方面指，新開設的兩大自營倉能在區位和功能上實現互補，其中仁川倉靠近港口和國際機場，能為進出口商品提供倉儲物流服務、可覆蓋中日韓和東南亞等多個國家，此外也能兼顧韓國本土配送場景。利川倉則位於韓國內陸地區，周邊大型生產製造企業和物流園區聚集，具備豐富的快遞網絡，可實現首爾、京畿道、忠清等地區的當日、凌晨送達服務。

值得留意的是，此次京東物流兩大韓國海外倉投入營運後，該公司已在日本、韓國布局7個海外倉庫，京東物流方面指現時公司已擁有覆蓋日本、韓國的高效物流服務網絡，未來將持續布局韓國、日本市場，並持續完善以海外倉為核心的供應鏈物流網。

 

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