文章日期：2025年4月24日 20:15
中國人民銀行公告，明天（4月25日）將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式進行6000億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期，以維持銀行體系流動性充裕。
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