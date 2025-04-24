​投資推廣署、香港駐新加坡經濟貿易辦事處（駐新加坡經貿辦）和香港貿易發展局昨日在孟買合辦研討會，投資推廣署助理署長吳國才表示，期望協助更多印度企業深入了解香港的有利位置、強大的資本市場及多元人才庫，從而支援他們拓展亞洲市場，甚至走向全球。」

投資推廣署、駐新加坡經貿辦和香港貿發局在孟買昨日合辦的研討會主題為「探索香港營商與投資機遇 藉香港拓展業務」，匯聚當地公司高層、企業家和合作夥伴，共同探討利用香港拓展中國內地及亞洲市場的優勢。活動首先由駐新加坡經貿辦處長馮浩然和香港貿發局東南亞及南亞首席代表何建榮致開幕辭；隨後吳國才作演講，介紹香港蓬勃的資本市場，以及香港為企業提供的龐大投資機遇。

孟買世界貿易中心貿易及投資推廣總監Priya Pansare表示，孟買世界貿易中心非常高興與投資推廣署共同探索合作機遇發揮協同效應，促進印度與香港之間更緊密的經濟聯繫。這是一個寶貴機會，透過分享資訊、創新發展和促進貿易，連繫雙方市場、推動跨境投資，以及助力兩地企業拓展業務。」

馮浩然在開幕辭中表示，香港作為國際金融、貿易及航運中心，一直在「一國兩制水」的方針下蓬勃發展，有利香港發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的關鍵角色，協助印度企業拓展粵港澳大灣區及東盟市場。」

吳國才在演講中強調香港作為領先國際金融及商業樞紐的地位，同時擁有充滿活力的初創生態圈、蓬勃的資本市場，以及資訊、人才和資金的自由流通。他亦介紹了「新資本投資者入境計劃」，該計劃為高資產淨值人士及其家人提供具吸引力的居港途徑。

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