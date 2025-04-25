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市場押注更早減息 美息降 美股連升3日 道指升486點 金龍指數創3個月最長連升

大型科技股推動標普500指數連續第三天大漲，已反彈至特朗普宣布「對等關稅」以來的最高水平。美債息全線走低，交易員押注聯儲局可能會比預期更早減息，以防止經濟陷入衰退。美債息下降，息差個別發展，金龍指數連升4日，3個月最長連升；美股三連升。

中美談判疑雲未散，在北京堅決否認進行過經貿磋商後， 特朗普聲稱兩國周四剛就貿易問題舉行了會晤，至於與會者「是誰不重要」。中國商務部稱，如果美方真的想解決問題，就應徹底取消所有對華單邊關稅措施，拿出談判誠意。日本據悉將抵制美國施壓，不參與圍堵中國。

美息方面，聯儲局理事Waller表示，如果特朗普政府保持高額關稅，失業可能迅速增加，他將支持減息以保護就業市場。克利夫蘭聯儲行長排除5月減息可能性，但表示如果有明確數據支持，可能最早6月採取行動。

個股方面，英特爾財測遜預期，計劃裁員以提升效率。谷歌母公司Alphabet上財季業績超預期，得益於搜索廣告業務強勁表現。

道瓊斯工業平均指數收漲486點，升幅1.23%，報40093點。標普500指數收漲108點，升幅2.03%，報5484點。納斯達克綜合指數收漲457點，或2.75%，報17166點。

高盛升3.03%，報545.37美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻98點，而IBM跌6.58%，報229.33元，拖累道指99點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報208.37元，升1.84%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報159.28元，升2.52%，亞馬遜(美：AMZN)收市報186.54元，升3.28%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報533.15元，升2.47%，英偉達(美：NVDA)收市報106.43元，升3.62%，微軟(美：MSFT)收市報387.3元，升3.44%，Tesla (美：TSLA)收市報259.51元，升3.49%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.36%，報518點。德國DAX指數收漲0.47%，報22064點；法國CAC 40指數漲0.28%，報7502點；英國富時100指數收漲0.06%，報8407點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.69%，報6981點。

美國2年期債息曾跌最多2.28%，是4月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.43%。低見3.7827厘，是4月23日3.7561厘後最低。收市報3.7971厘，是4月21日後收市新低，當日報3.7623厘。

美國10年期債息曾跌最多1.82%，是4月23日後最大跌幅，當日跌幅為3.49%。低見4.3013厘，是4月23日4.2472厘後最低。收市報4.3149厘，是4月16日後收市新低，當日報4.2768厘。連跌3日，累計跌0.0957厘，對上一次連跌3日是4月16日。

美2年期10年期債息差曾擴闊至52.753基點，是4月23日54.235點後最闊。收市報51.167基點，是4月22日後收市最闊，當日報57.965基點。

美3個月10年期債息差曾倒掛1.063基點，是4月23日6.589基點後最闊。收市正息差報0.102基點，是4月18日後收市新低，當日倒掛0.298基點。連跌3日，累計跌7.967點，對上一次連跌3日是4月16日。

金龍指數曾升最多0.98%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為5.68%。高見7001.76點，是4月23日7119點後最高。收市報6981.46點，是4月3日後收市新高，當日報7550點。連升4日，累計升497.77點，對上一次連升4日是1月28日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月13日。

道指曾升最多1.39%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為3.03%。高見40157.91點，是4月23日40376.11點後最高。收市報40093.4點，是4月15日後收市新高，當日報40368.96點。連升3日，累計升1922.99點，對上一次連升3日是3月25日。

標指曾升最多2.11%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為3.44%。高見5489.4點，是4月3日5499.53點後最高。收市報5484.77點，是4月2日後收市新高，當日報5670.97點。連升3日，累計升326.57點，對上一次連升3日是4月2日。

納指曾升最多2.79%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為4.47%。高見17174.35點，是4月9日17202.94點後最高。收市報17166.04點，是4月2日後收市新高，當日報17601.05點。連升3日，累計升1295.14點，對上一次連升3日是3月25日。

 

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