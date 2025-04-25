個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.29%，折合報475.23元；阿里巴巴（9988）升0.26%，折合報115.69元；美團（3690）跌3.81%，折合報128.25元；匯控（0005）跌0.55%，折合報86.43元；建行（0939）升1.14%，折合報6.87元。

道期現跌0.022%；標期現升0.36%；納期現升0.52%。日本東證指數現升1.15%；韓國KOSPI指數現升1.16%；澳洲S&P/ASX 200 指數休市。

VIX指數隔晚跌6.95%或1.98點，報26.47點。

紐油現升0.49%或0.31美元，報63.1美元；布油現升0.45%或0.29美元，報66.85美元；金價現升0.29%或9.78美元，報3359.21美元；LME 銅期貨隔晚升0.1%或10美元，報9392.5美元。比特幣現升0.37%或353.62美元，報93807.85美元；美國10年期債息現升0.18%或0.0078厘，報4.3227厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，比亞迪（1211）、比亞迪電子（0285）、中海外（0688）、神華（1088） 、中國電信（0728）、中國平安（2318）、國藥（1099）、灣區發展（0737）、中國光大銀行（6818）、赤峰黃金（6693）、中煤能源（1898）、中國建築國際（3311）、洛陽鉬業（3993）、香港寬頻（1310）等。

中鋁（2600）首季多賺59%。

博駿教育（1758）中期轉蝕645萬人幣，半年收益跌25%。

海普瑞（9989）首季淨利潤增1%至1.6億人幣。

港交所（0388）購置永久總部平均呎價約4萬元，原舖位部份作為接待處。

京東（9618）物流在韓國開設兩大自營倉，使用首月內已接近滿倉。

港交所（0388）斥63億元向置地購中環交易廣場一座多層樓面作永久總部。

周大福（1929）第四季零售值按年跌11.6%。

新世界（0017）：鄭家純將不再擔任提名委員會主席及成員。

商湯（0020）夥中大開發法律資訊AI模型，冀降低港人獲取專業法律資訊門檻。

中石化油服（1033）首季多賺23%。

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