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Alphabet首季業績勝預期

彭博社報道，Google(谷歌)母公司Alphabet第一季度收入和利潤均超過市場預期，得益於搜索廣告業務持續強勁的表現。第一季扣除合作伙伴分成後的收入為765億美元，高過預期的754億美元；每股純利2.81美元，超過預期的2.01美元。收市後時段升逾4%。

Alphabet第一季利潤增至345億美元，其中包含對一家非上市公司投資帶來的80億美元未實現收益。報道引述消息指，這家企業正是馬斯克創立的SpaceX公司。Alphabet自2015年以來一直是SpaceX的重要投資者。當時，它與富達投資共同向SpaceX投資10億美元，合計獲得約10%的股份。去年12月，SpaceX及其投資者達成購買內部股份的交易，該交易對SpaceX的估值達到約3500億美元。

雲業務第一季營業利潤21.8億美元，高於市場預期的19.4億美元，不過收入略低於預期。

Alphabet仍在大舉投資人工智能。今年第一季度資本支出達172億美元，略高於市場預期的171億美元。

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