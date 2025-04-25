Alphabet第一季利潤增至345億美元，其中包含對一家非上市公司投資帶來的80億美元未實現收益。報道引述消息指，這家企業正是馬斯克創立的SpaceX公司。Alphabet自2015年以來一直是SpaceX的重要投資者。當時，它與富達投資共同向SpaceX投資10億美元，合計獲得約10%的股份。去年12月，SpaceX及其投資者達成購買內部股份的交易，該交易對SpaceX的估值達到約3500億美元。

雲業務第一季營業利潤21.8億美元，高於市場預期的19.4億美元，不過收入略低於預期。

Alphabet仍在大舉投資人工智能。今年第一季度資本支出達172億美元，略高於市場預期的171億美元。

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