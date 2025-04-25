恒指今早高開170點或0.78%，報22080點，大市成交金額47億元；國指今早高開61點或0.76%，報8117點。恒生科技指數開市報5037點，升1.25%。上升股份比例為12.16%，下跌為1.92%，無升跌為85.91%。