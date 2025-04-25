恒指今早高開170點或0.78%，報22080點，大市成交金額47億元；國指今早高開61點或0.76%，報8117點。恒生科技指數開市報5037點，升1.25%。上升股份比例為12.16%，下跌為1.92%，無升跌為85.91%。
藍籌63隻升，4隻下跌，16隻無升跌。網易（9999）升4.4%，報168.5元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌1.21%，報90.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報32.4元，升6.23%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報35.7元，跌2.59%。
恒指10天線(21455.74點)升穿100天線(21362.14點)，重上20天線(21882.27點)。科指上試20天線(5061.32點)。
時代鄰里（9928）4167萬收購 成都物管公司20%。無成交，報0.5元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）開市報394.2元，升0.97%。
比亞迪電子（0285）開市報34.5元，升1.47%。
中海外（0688）開市報14.38元，升0.14%。
神華（1088）開市報31.15元，升0.48%。
中國電信（0728）開市報5.5元，跌0.54%。
中國平安（2318）開市報45.95元，升0.66%。
國藥（1099）開市報17.56元，升0.34%。
灣區發展（0737）無成交，報1.83元。
中國光大銀行（6818）開市報3.23元，無升跌。
赤峰黃金（6693）開市報28.9元，升1.94%。
中煤能源（1898）開市報8.1元，跌0.37%。
中國建築國際（3311）無成交，報10.7元。
洛陽鉬業（3993）開市報6元，升1.52%。
香港寬頻（1310）無成交，報5.06元。
中鋁（2600）首季多賺59%。開市報4.3元，升2.14%。
博駿教育（1758）中期轉蝕645萬人幣，半年收益跌25%。無成交，報0.156元。
海普瑞（9989）首季淨利潤增1%至1.6億人幣。開市報4.41元，跌0.68%。
港交所（0388）購置永久總部平均呎價約4萬元，原舖位部份作為接待處。開市報339.8元，升0.59%。
京東（9618）物流在韓國開設兩大自營倉，使用首月內已接近滿倉。開市報124.7元，升0.4%。
港交所（0388）斥63億元向置地購中環交易廣場一座多層樓面作永久總部。開市報339.8元，升0.59%。
周大福（1929）第四季零售值按年跌11.6%。開市報9.66元，升0.31%。
新世界（0017）：鄭家純將不再擔任提名委員會主席及成員。開市報4.61元，無升跌。
商湯（0020）夥中大開發法律資訊AI模型，冀降低港人獲取專業法律資訊門檻。開市報1.45元，升1.4%。
中石化油服（1033）首季多賺23%。開市報0.61元，升3.39%。
破頂股包括，康方生物（9926）創上市新高，見105元，開市報105元，升5%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.78元，開市報9.78元，升0.31%；日清食品（1475）創52周高，見6.5元，開市報6.5元，無升跌；中國金屬利用（1636）無成交，報0.53元；亞盛醫藥－Ｂ（6855）創52周高，見51.2元，開市報51.2元，升1.09%；赤子城科技（9911）創52周高，見7.25元，開市報7.25元，升2.84%；榮昌生物（9995）創52周高，見42.45元，開市報42.45元，升2.66%。
創52周低，INTL GENIUS（0033）低見1.9元，開市報1.9元，跌6.4%。
異動股
上升異動股，包括，海納智能（1645）開市報1.35元，升13.45%；傳遞娛樂（1326）開市報0.074元，升8.82%；原生態牧業（1431）開市報0.241元，升8.07%；ＦＬ二南方納指（7266）開市報20元，升7.87%；開明投資（0768）開市報0.07元，升7.69%；美皓集團（1947）開市報0.4元，升6.67%；榮智控股（6080）開市報0.179元，升6.55%；醫渡科技（2158）開市報5.76元，升6.27%；蔚來（9866）開市報32.4元，升6.23%。
下跌異動股，包括，新豐泰集團（1771）開市報0.26元，跌7.14%；加幂科技（8198）開市報1.95元，跌6.7%；INTL GENIUS（0033）見52周低1.9元，開市報1.9元，跌6.4%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報5.64元，跌5.37%；酷派集團（2369）開市報0.018元，跌5.26%；綠城服務（2869）開市報4.28元，跌4.89%；卡賓（2030）開市報1.2元，跌4.76%；華誼騰訊娛樂（0419）開市報0.047元，跌4.08%；南山鋁業（2610）開市報23.85元，跌3.44%。
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