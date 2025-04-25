積金評級指，如市場在4月份最後一周保持不變，強積金年初至今投資虧損將約為0.64%，這是自2025年以來年初至今回報表現首次跌入虧損區域，亦是自2022年以來最差的首4個月累計回報表現。

假如市場結果保持不變，按金額計算，4月份月初至今投資虧損將約為434億元，強積金成員每人平均虧損約9,100元。年初至今累計投資虧損約為86億元，人均虧損約1,800元。

積金評級表示，4月份所有股票基金類別均出現虧損。香港及中國股票基金月初至今下跌約7.11%，目前是4月份表現最差的強積金資產類別。但由於今年開局表現強勁，年初至今仍以3.99%的回報率排名第二，這是自2021年以來最佳的首4個月回報表現。

美國股票基金4月份月初至今下跌約5.94%，是自2023年10月以來次連續第三個月下跌。該資產類別年初至今下跌約10.89%，是自強積金推出以來第二差的首4個月回報表現。。

計入4月份供款後，估算截至4月底強積金總資產約為1.298萬億元，較3月份減少約396億元，年初至今則增加約71億元，，為強積金推出以來的第五高水平，相當於每名成員平均賬戶結餘約270,800元，較3月份減少約8,300元，年初至今則增加約1,500元。

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