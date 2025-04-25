國泰航空每周四班香港往返達拉斯的航班由空中巴士 A350-1000 客機營運，備有商務客艙、特選經濟客艙及經濟客艙以供選擇。航班編號CX876由香港出發，起飛時間為16:05，到達時間為17:55，運作日子星期一/二/四/六；航班編號CX875由達拉斯出發，起飛時間為22:55，到達時間為04:35+2，運作日子星期一/二/四/六。

在今夏旺季，國泰航空每周將運作超過 110 對航班來往北美八個城市，包括波士頓、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、紐約、三藩市、多倫多和温哥華。

新航線亦與國泰貨運現時經安克雷奇前往達拉斯的貨機服務相輔相成。國泰貨運今夏每周運作合共約 40 對貨機航班往來北美。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，「我們首次開通香港與達拉斯的直航客運服務，體現了國泰致力讓顧客從香港樞紐輕鬆便利地前往世界各地的精彩目的地。集團會繼續擴展客運網絡，以達到今年上半年超越100個航點的目標」。

劉凱詩表示，「顧客可以透過我們與其他航空公司的代碼共享服務，或接駁不同的航班前往美國國內其他城市，也可在達拉斯沃斯堡國際機場續程往中南美洲。我們亦期望達拉斯這個充滿活力城市的居民和更多美洲顧客，能乘搭國泰航空前來香港遊覽，或經我們廣泛的環球網絡轉機往其他眾多目的地」。

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