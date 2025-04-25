彭博社報道，哈佛大學的捐贈基金正在就出售約10億美元私募股權基金的股份進行深入談判，來自總統特朗普的威脅和流動性不良資產回報低迷的現狀令該校面臨財務不確定性。
報道引述消息指，管理著美國高等教育領域最大基金的Harvard Management Co.正在與傑富瑞金融集團合作，擬剝離給Lexington Partners。Lexington最終可能會在這樁收購中引入合作伙伴。
Harvard Management、Lexington和傑富瑞的發言人均不予置評。
截至去年6月的年度報告顯示，哈佛大學將其530億美元捐贈基金的近40%配置給了私募股權投資。與其他高校一樣，哈佛也面臨著壓力，因為投資公司發現很難出售企業並將資金返還給有限合伙人。投資回報的延遲給捐贈基金、養老基金和家族辦公室的流動性帶來壓力，迫使許多機構依靠上市股票和債券的表現來滿足眼前的現金需求，或尋求二級出售。
知情人士稱，出售二級投資組合的努力始於去年，在特朗普宣布擾亂市場的關稅行動以及他與哈佛、普林斯頓、西北大學、哥倫比亞大學和康奈爾大學等名校的衝突加劇之前。
特朗普政府本月停止對哈佛的22億美元多年期撥款，稱該校未能執行保護猶太學生的民權法。哈佛拒絕聽從政府的改革要求並將其告上法庭，認為相關要求威脅到了哈佛的獨立性，遠遠超出解決反猶主義問題的範圍。
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