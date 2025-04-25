報道引述消息指，管理著美國高等教育領域最大基金的Harvard Management Co.正在與傑富瑞金融集團合作，擬剝離給Lexington Partners。Lexington最終可能會在這樁收購中引入合作伙伴。

Harvard Management、Lexington和傑富瑞的發言人均不予置評。

截至去年6月的年度報告顯示，哈佛大學將其530億美元捐贈基金的近40%配置給了私募股權投資。與其他高校一樣，哈佛也面臨著壓力，因為投資公司發現很難出售企業並將資金返還給有限合伙人。投資回報的延遲給捐贈基金、養老基金和家族辦公室的流動性帶來壓力，迫使許多機構依靠上市股票和債券的表現來滿足眼前的現金需求，或尋求二級出售。

知情人士稱，出售二級投資組合的努力始於去年，在特朗普宣布擾亂市場的關稅行動以及他與哈佛、普林斯頓、西北大學、哥倫比亞大學和康奈爾大學等名校的衝突加劇之前。

特朗普政府本月停止對哈佛的22億美元多年期撥款，稱該校未能執行保護猶太學生的民權法。哈佛拒絕聽從政府的改革要求並將其告上法庭，認為相關要求威脅到了哈佛的獨立性，遠遠超出解決反猶主義問題的範圍。

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