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Archegos事件四年後 野村擬重返歐美機構經紀業務

彭博社報道，四年前Archegos Capital Management引發的危機爆發後，野村基本上退出這項業務，報道引述消息指，野村控股正考慮重返美國和歐洲機構經紀業務。

報道引述消息指，野村聘請巴克萊銀行擁有17年經驗的Matias Bercun負責全球機構經紀業務，作為這項計劃的一部分。野村的高管已與日本監管機構討論其最新的計劃，高層希望擴大產品範圍將幫助該部門創造超過10億美元的年度收入。這將是目前水平的三倍多。野村一位發言人拒絕發表評論。

四年前Archegos 爆煲，野村於2021年開始通知客戶，將撤出部分主要業務。該銀行最終因此次而錄得29億美元損失。野村證券在 Archegos 上的虧損是由於一系列內部失誤造成的，Archegos 是一家名不見經傳的公司，旨在管理交易員 Bill Hwang 的財富。根據彭博社 2023 年報道，該行允許 Archegos 成為該大宗經紀部門的最大單一客戶，並向其收取比該銀行自身指導方針建議的少數十億美元的費用，同時並未對該部門潛在風險失效的警告採取行動。2024公司指已經取得「巨大的進步」並且「認為我們可以說我們已經把 Archegos 拋在腦後了」。

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