報道引述消息指，除了定價問題外，TP-Link在美國不斷增長的市場佔有率是否構成國家安全威脅也是調查重點。這項調查始於2024年底拜登政府期間，並在特朗普就任總統後繼續進行。

報道引述消息指，美國司法部反壟斷部門檢察官正在調查TP-Link是否存在掠奪性定價行為，即以低於成本的價格出售商品以獲取市場佔有率，並在削弱或淘汰競爭對手後再提高價格。

報道引述消息指，調查人員擔憂TP-Link的定價行為可能削弱其他不構成國家安全威脅的公司在美國市場的競爭力。

司法部官員據悉還在調查該公司的企業結構。美國官員近年來愈來愈關注在美國有大量業務並與中國和俄羅斯等外國對手有聯繫的科技公司所帶來的風險。

TP-Link去年拆分為分別位於美國加州和中國深圳的兩個實體。據彭博社新聞社此前報道，接受司法部調查的美國實體仍在中國保有大量業務。

TP-Link在聲明中表示未收到司法部的任何問詢，但承諾如果收到，公司會全力配合。該公司否認低於成本銷售產品，強調其定價政策透明且公平。

美國司法部拒絕置評。目前該部門尚未指控TP-Link或其高管存在不當行為。反壟斷刑事調查可能持續數年且未必導致起訴，司法部可以對違法企業最高處以1億美元罰款，個人最高可判10年監禁並處100萬美元罰款。

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