市場揣測政治局會議將出台支持政策，內房股上升。彭博社報道，Morningstar Inc.分析師Jeff Zhang表示，積極情緒可能源於對4月政治局會議出台更多政策放鬆的預期；不過，預計不會出現重大政策順風，因為大部分措施已在之前的會議中提及。關鍵仍在於落實政策以提振住房需求，尤其是地方政府消化庫存和降低抵押貸款的借貸成本。
中海外（0688）現報14.88元，升3.62%；龍湖（0960）現報11.34元，升6.18%；華潤置地（1109）現報28元，升3.9%。
中國新城鎮（1278）現報0.078元，升14.71%；遠洋集團（3377）現報0.195元，升13.37%；奧園（3883）現報0.136元，升12.4%；禹洲（1628）現報0.067元，升9.84%；佳兆業（1638）現報0.189元，升8.62%；雅居樂（3383）現報0.52元，升8.33%；旭輝（0884）現報0.26元，升7.88%；合景泰富（1813）現報0.355元，升7.58%；世茂集團（0813）現報0.91元，升7.06%；寶龍地產（1238）現報0.35元，升6.06%；碧桂園（2007）現報0.46元，升5.75%。
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