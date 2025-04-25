市場揣測政治局會議將出台支持政策，內房股上升。彭博社報道，Morningstar Inc.分析師Jeff Zhang表示，積極情緒可能源於對4月政治局會議出台更多政策放鬆的預期；不過，預計不會出現重大政策順風，因為大部分措施已在之前的會議中提及。關鍵仍在於落實政策以提振住房需求，尤其是地方政府消化庫存和降低抵押貸款的借貸成本。