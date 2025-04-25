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港元拆息全線向上 1個月HIBOR創6周高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升6.79點子至3.82994%，是3月12日後最高，當日報3.83792%。對上一次連升4日是3月21日，當日拆息報3.82988%。

港元現報7.7585元升值2點子，曾貶值最多12點子，報7.7599元，亦曾升值最多6點子，報7.7581元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升17.2點子至4.02179%，是2月19日後最高；1星期HIBOR升13.21點子至3.90399%，是2月27日後最高；2星期HIBOR升8.59點子至3.85631%，是2月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.52點子至3.9406%，是3月11日後最高；6個月期HIBOR升2.82點子至3.95946%，是3月31日後最高；12個月期HIBOR升1.28點子至4.0128%，是4月1日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減17.03億元，至總數19771.28億元，是4月10日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減17.8億元，至總數6057.45億元，是4月10日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.03億元，至總數132.04億元，是4月22日後最高。收市總結餘為445.47億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.74億元，至總數13136.32億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減2億元，至總數12078.27億元，是4月22日後最低。

美匯美息

美元指數現報99.593升值0.216點或0.22%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32661%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.6266%，連續2日收窄，利差是2025年3月31日後最窄，當日差距為-0.5919%。

對上一次連續2日收窄，是2025年4月11日，當日利差報-0.7927%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌4.3點子至1.567%，是1月9日後最低；1星期Shibor跌5.2點子至1.638%，是4月11日後最低；2星期Shibor跌0.2點子至1.765%，是4月18日後最低；1個月期Shibor無升跌報1.747%，是4月24日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.3點子至1.761%，是2月14日後最低；6個月期Shibor跌0.3點子至1.761%，是2月14日後最低；1年期Shibor無升跌報1.766%，是4月24日後最低。

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