報道引述消息指，當局正在考慮取消對醫療設備和乙烷等一些工業化學品徵收的額外稅，官員們還在討論免除飛機租賃關稅。與許多航空公司一樣，中國航空公司並不擁有飛機，而是向第三方公司支付租賃費來使用部分飛機——如果徵收額外關稅，這些費用將導致公司財務崩潰。

報道指，中國考慮的豁免與美國的類似舉措如出一轍，美國本月稍早將電子產品排除在對中國進口產品徵收145%的關稅之外。

報道指，儘管美國從中國的進口量遠遠超過中國從美國進口量，但北京的舉動凸顯了其經濟中仍依賴美國商品的領域。中國是世界上最大的塑膠製造國，但部分工廠依賴乙烷，而乙烷主要從美國進口。其醫院依賴美國公司（如通用電氣醫療技術公司）生產的磁振造影和超音波機器等先進醫療設備。

中國財政部和海關總署尚未回應置評請求。

豁免名單仍在不斷變化，討論可能不會取得進展。報道引述消息指，相關部門已要求脆弱產業的企業提交需要免徵新關稅的美國商品的海關編碼。至少有一間中國航空公司已收到通知，向位於自由貿易區的飛機租賃公司支付的費用將不受新稅的約束。

報道指，貿易商也一直在傳播與關鍵化學品和晶片製造零件相關的據稱免稅的海關代碼清單。

內地《財經》今早引述消息報道，北京準備免除至少八種半導體相關產品的額外關稅。該媒體稱，這些類別暫時不包括記憶體晶片，可能會對全球第三大記憶體晶片製造商美光科技公司造成打擊。

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