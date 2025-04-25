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港股創三周高 恒指半日升297點 科指升1.8% 升穿20天線 北水轉流出

據報中國部分企業進口美國製半導體關稅從125%降為0，以及傳中國擬暫緩部分美國進口產品徵收125%關稅，利好市場氣氛，美期升幅擴大，日圓避險需求降，日圓貶值，亞股上升，MSCI亞太指數已抹去4月2日特朗普宣布「對等關稅」以來的失地。市場憧憬通常於4月末召開的政治局會議出台支持政策，內房股上升。港股創三周高，北水轉流出，北水成交佔大市比率進一步降至20.16%，暫見兩周低。

恒指今早高開170點，高位升358點，低位升102點，高低波幅255點。上升股份比例為37.53%，下跌為16.95%，無升跌為45.5%。

恒指半日升297點或1.36%，報22206點，大市成交金額1163億元；國指升104點或1.29%，報8160點。恒生科技指數收報5068點，升1.87%。

藍籌股成交金額502.58億元，佔大市成交43.21%；科指成份股成交金額369.04億元，佔大市成交31.73%；國指成份股成交金額450.25億元，佔大市成交38.71%。

24隻雙櫃台股，總成交0.49億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.8%，至129.04億元，佔大市成交11.09%。牛熊證成交金額57.48億元，減少21.74%；窩輪成交金額71.55億元，減少20.03%。

藍籌75隻升，8隻下跌，0隻無升跌。龍湖（0960）升6.55%，收報11.38元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌3.95%，收報9.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.02元，升7.5%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報35.05元，跌4.37%。

恒指10天線(21468.38點)升穿100天線(21363.41點)，指數升穿20天線(21888.59點)。科指升穿20天線(5062.86點)，曾跌穿100天線(5001.46點)。

北水南下合計淨流出33.64億元，終止單日流入。北水本月累計流入1690.85億元，按月增加5.49%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）469.27億元，較上日減46.9%，佔香港市場成交額由上日的21.58%減至20.16%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.63%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為2.67%。高見22267.96點，是4月3日22998.3點後最高。

科指曾升最多2.15%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為3.68%。高見5082.97點，是4月3日5371.54點後最高。

國指曾升最多1.54%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為2.54%。高見8180.79點，是4月3日8471.26點後最高。

個股表現

彭博社：中國擬暫緩部分美國進口產品徵收125%關稅。

航空股

國航（0753）收報4.75元，跌0.21%。

南航（1055）收報3.24元，跌0.31%。

東航（0670）收報2.39元，無升跌。

中銀航空租賃（2588）收報57.9元，跌0.52%。

晶片股

中芯國際（0981）收報45.75元，跌1.29%。

華虹半導體（1347）收報35.05元，跌4.37%。

ASMPT（0522）收報51.25元，升2.71%。

百度（9888）發布文心大模型X1 Turbo 價格僅DeepSeek 25%。收報88.85元，升5.33%。

騰訊雲與小馬智行合作 研微信推Robotaxi服務。騰訊（0700）收報483.6元，升2.68%。

國泰（0293）開通達拉斯直航客運服務。收報8.92元，跌0.34%。

一脈陽光（2522）折讓約14%配股 集資1億 曾升逾2%。收報22.9元，跌2.55%。

時代鄰里（9928）4167萬收購 成都物管公司20%。收報0.5元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報401元，升2.72%。

比亞迪電子（0285）收報35.1元，升3.24%。

中海外（0688）收報14.82元，升3.2%。

神華（1088）收報30.9元，跌0.32%。

中國電信（0728）收報5.43元，跌1.81%。

中國平安（2318）收報46.25元，升1.31%。

國藥（1099）收報17.66元，升0.91%。

灣區發展（0737）收報1.8元，跌1.64%。

中國光大銀行（6818）收報3.26元，升0.93%。

赤峰黃金（6693）收報28.25元，跌0.35%。

中煤能源（1898）收報8.12元，跌0.12%。

中國建築國際（3311）收報10.78元，升0.75%。

洛陽鉬業（3993）收報6.07元，升2.71%。

香港寬頻（1310）收報5.08元，升0.4%。

中鋁（2600）首季多賺59%。收報4.39元，升4.28%。

博駿教育（1758）中期轉蝕645萬人幣，半年收益跌25%。收報0.156元，無升跌。

海普瑞（9989）首季淨利潤增1%至1.6億人幣。收報4.47元，升0.68%。

港交所（0388）購置永久總部平均呎價約4萬元，原舖位部份作為接待處。收報344元，升1.84%。

京東（9618）物流在韓國開設兩大自營倉，使用首月內已接近滿倉。收報126元，升1.45%。

港交所（0388）斥63億元向置地購中環交易廣場一座多層樓面作永久總部。收報344元，升1.84%。

周大福（1929）第四季零售值按年跌11.6%。收報9.25元，跌3.95%。

新世界（0017）：鄭家純將不再擔任提名委員會主席及成員。收報4.92元，升6.72%。

商湯（0020）夥中大開發法律資訊AI模型，冀降低港人獲取專業法律資訊門檻。收報1.46元，升2.1%。

中石化油服（1033）首季多賺23%。收報0.61元，升3.39%。

破頂股表現

破頂股包括，上美股份（2145）創上市新高，見62.7元，收報60.85元，升3.84%；康方生物（9926）創上市新高，見105.5元，收報99.15元，跌0.85%；衛龍美味（9985）創上市新高，見18.1元，收報17.22元，跌1.94%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1117.45元，收報1117.45元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1095.2元，收報1095.15元，升0%；大唐發電（0991）創52周高，見1.86元，收報1.84元，升3.95%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.136元，收報0.134元，升19.64%；達力集團（0029）創52周高，見13.48元，收報13.34元，升1.06%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.82元，收報9.71元，跌0.41%；中國食品（0506）創52周高，見3.12元，收報3.1元，升1.31%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.43元，收報2.41元，升1.26%；浪潮數字企業（0596）創52周高，見7.46元，收報7.38元，升5.43%；ＯＳＬ集團（0863）創52周高，見11.68元，收報11.6元，升0.35%；國際資源（1051）創52周高，見6.24元，收報6.2元，升3.33%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括亞洲果業（0073）低見1.6元，收報1.6元，跌7.51%；REGAL INT'L（0078）低見0.43元，收報0.435元，跌5.43%；資本界金控（0204）低見0.031元，收報0.034元，跌15%；世紀城市國際（0355）低見0.034元，收報0.036元，跌5.26%；卓悅控股（0653）低見0.09元，收報0.095元，升2.15%；MOS HOUSE（1653）低見0.235元，收報0.236元，跌2.07%；齊屹科技（1739）低見0.15元，收報0.15元，跌11.76%；東莞農商銀行（9889）低見3.25元，收報3.25元，跌3.56%；力天影業（9958）低見0.084元，收報0.093元，升5.68%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見1.7元，收報1.89元，跌6.9%；海港企業（0051）低見3.84元，收報3.84元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.15元，收報0.15元，跌3.23%；香港生力啤（0236）低見0.71元，收報0.71元，跌6.58%；環科國際（0657）低見0.015元，收報0.017元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；瑞慈醫療（1526）低見0.9元，收報0.94元，跌1.05%；協同通信（1613）低見0.26元，收報0.26元，跌11.86%；濟豐包裝（1820）低見3.98元，收報3.98元，跌0.25%；德商產投服務（2270）低見1元，收報1元，跌6.54%。

異動股

上升異動股，包括，寶發控股（8532）收報0.031元，升63.16%；金輝控股（9993）收報3.23元，升43.56%；HOME CONTROL（1747）創52周高，見0.9元，收報0.76元，升40.74%；守益控股（2227）收報0.092元，升39.39%；霸王集團（1338）創52周高，見0.08元，收報0.06元，升36.36%；精英匯集團（1775）收報0.229元，升36.31%；雅仕維（1993）收報0.99元，升35.62%；領地控股（6999）收報0.109元，升28.24%；雨潤食品（1068）收報0.156元，升26.83%；ATLINKS（8043）收報0.128元，升24.27%；光尚文化控股（8082）收報0.105元，升23.53%。

下跌異動股，包括，中國再生醫學（8158）收報0.32元，跌23.81%；從玉智農（0875）收報0.5元，跌21.88%；樂氏國際控股（1529）收報0.47元，跌20.34%；仁德資源（8125）收報0.32元，跌15.79%；資本界金控（0204）創上市新低，見0.031元，收報0.034元，跌15%；中國長遠（0110）收報0.151元，跌14.2%；中國國家文化產業（0745）收報0.151元，跌13.71%；永義國際（1218）收報1.95元，跌13.33%；北京京客隆（0814）收報0.27元，跌12.9%；光榮控股（9998）收報0.111元，跌12.6%；普星能量（0090）收報0.52元，跌11.86%。

 

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