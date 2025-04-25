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GoGoX復活節假期間整體行李運送訂單升14%

網約車平台GoGoX（2246）（快狗打車）表示，今年復活節假期間，過GoGoX 平台使用往來市區至機場的行李運送訂單按年上升25%。不少市民選擇「請4放10」自製長假，帶動GoGoX由4月14日至24日期間整體行李運送服務訂單量按年升14%。

在4月18日至21日期間，以將軍澳、天水圍及荃灣等地區的服務需求較多，按年增幅介乎15%至32%，而增幅最為顯著的地區為青衣，增幅達113%、其次為土瓜灣，增79%，油塘則按年升48%。

港人出境旅遊熱潮再現，根據入境處數據顯示，假期間出入境人次以百萬計，大批市民選擇外遊，帶動行李運送需求增加，GoGoX 平台的行李運送服務亦錄得強勁增長。

GoGoX平台總監Ming Tse表示，今年的復活節假期只需請數天假就能享受長假期，加上不少家庭出遊，攜帶行李較多，促使對行李運送服務的需求急升。GoGoX車型每程最多可運載約15件行李，特別適合家庭旅客或海外購物後回港人士使用。公司預期2025年整體旅遊相關訂單將持續錄得增長。

此外，GoGoX區域企業總監Alice Ong表示，復活節假期雖為本地零售及餐飲業帶來挑戰，但五一黃金周預料將帶動新一波旅客人流和消費潛力。中小企普遍面對消費外流及物流成本上升等壓力，GoGoX 致力提供具成本效益及彈性的一站式存倉、包裝及配送服務，協助企業穩健發展，為配合業務增長，GoGoX Business 於今年三月已遷入面積倍增的新倉庫，以提升倉儲及處理能力，滿足企業客戶需求。

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