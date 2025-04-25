中共中央政治局今日召開會議，國家主席習近平主持會議，會議強調，加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。兜牢基層「三保」底線。適時降準減息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟。創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。強化政策取向一致性。
會議又指出，要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆週期調節，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。
此外，要持續用力防範化解重點領域風險。繼續實施地方政府一攬子化債政策，加快解決地方政府拖欠企業賬款問題。加力實施城市更新行動，有力有序推進城中村和危舊房改造。加快構建房地產發展新模式，加大高品質住房供給，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房地產市場穩定態勢。持續穩定和活躍資本市場。
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