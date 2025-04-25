標普全球評級信用分析師Christopher Yip表示，以上地方政府債務負擔因房地產市場長期低迷、大規模基礎設施支出和稅收增長疲軟而顯著上升，美國現時上調關稅，可能對與美國貿易最活躍的內地區域經濟產生長期影響。

上述沿海省份貢獻內地約40%的GDP，經濟以出口為主，擁有成熟的製造基地和高度整合的供應鏈。雖然自2018年以來，內地對美國的出口佔比逐漸下降，從總出口的約19.3%降至2024年的14.7%，不過上述地區GDP有3%至7%仍直接依賴對美出口，若有更高關稅，可能對這部分經濟貢獻造成重大打擊。

該行全球評級信用分析師Wenyin Huang則指，關稅或會產生相當顯著的二階效應（Second-order effects），例如削弱製造商盈利能力、產能投資決策、就業和消費者信心的減弱，將影響經濟增長，最終抑制地方政府的財政收入。

標普又指，增值稅和企業所得稅等共享稅收可能受到衝擊，政府可能會選擇提供更多稅收減免、消費補貼以及債務融資的投資，以推動並維持增長，但相關刺激措施又可能進一步增加其債務水平。

不過標普預計，即使沿海地區增長放緩，仍能保持經濟實力，繼續作為內地GDP的支柱。它們擁有最具活力和多樣性的經濟，具備內地最強的社會經濟指標，包括高平均財富和可支配收入，以及穩定或強勁的人口流入。

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