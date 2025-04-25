香港快運（HK Express）表示，響應《浙港合作會議》正式成立，持續拓展浙江及泛長三角地區航點，自2014年開通香港—寧波航線後，將於5月進一步開通常州及義烏兩條全新直航航線。
香港快運表示，期望透過新航線，讓更多香港市民和旅客深入認識長三角地區，亦同時吸引當地居民來港旅遊、交流。並繼續善用與國泰航空（0293）代碼共享優勢，讓義烏、常州及周邊地區旅客能夠經香港無縫銜接國泰全球航線網絡。
未來，香港快運將繼續發揮航空業獨特的聯繫及國泰集團網絡之優勢，配合國家及香港的發展步伐，為推動兩地交流貢獻力量。
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