今年首季，香港貸款市場表現疲軟，本地藍籌股企業借款及併購融資活動均相當顯得清淡，香港貸款總額按年下降26%至186億美元，創2015年第一季以來最差同期表現。由於中美利差持續，中資企業的離岸貸款規模進一步收縮，第一季中資企業融資僅89億美元，較上季銳減46.7%，按年亦跌近40%。

內地貸款市場同樣遇冷，2025年第一季融資規模按年驟降71%至147億美元，反映當地經濟顯著放緩，和房地產危機持續影響。隨著特朗普威脅對中國輸美商品加徵關稅，內地經濟可能面臨更大壓力。，資本支出仍是貸款主要驅動力，佔貸款總規模的69%。

不過，東南亞首季貸款額增長52.3%至171億美元，新加坡貸款額為136億美元按年上升68%，佔東南亞貸款總額的79%以上。今年2月，濱海灣金沙籌集當地最大宗銀團貸款，金額達120億新加坡元（約89.5億美元），亦為首季亞太地區（日本除外）完成的最大銀團貸款。

併購融資方面，報告指今年首季總額僅66億美元，按年下降11.7%，期內最大宗收購相關融資為是一宗185億元人民幣（約25.6億美元）的七年期貸款，用於支持由江蘇民營投資控股牽頭的財團，收購工業氣體生產商氣體動力科技的部分股權。亞太地區的收購相關貸款活動低迷，第一季僅完成了10宗交易。雖然環境依然充滿挑戰，但澳洲兩宗總額約為48億美元的巨額併購貸款，或為下季重新帶來希望。

按銀行排名，中國銀行（3988）今年第一季亞太地區（日本除外）銀團貸款牽頭行排名第一，星展銀行和大華銀行分別位居第二和第三。

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