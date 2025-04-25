ZA Bank 公布最新用戶消費數據顯示，今年復活節四日連假期間（4月18日至21日）用戶北上消費金額按年大增近 9 成，簽賬筆數亦較去年大幅增長 8 成半，當中近半交易（45%）集中於晚上 6 時至凌晨 2 時期間進行。
另外，根據 ZA Bank 《2024 年用戶北上消費報告》，去年用戶北上消費總金額較 2023 年大增逾 2 倍，人均消費亦按年錄得 4 成增長，反映北上不再只是短暫出遊，而是融入港人生活節奏，「跨境生活圈」已逐步成形。
ZA Bank表示，北上消費由單純購物進化為「買快樂、買生活質感」，當中娛樂、美容、健康、旅行等的「體驗類消費」總支出較 2023 年激增逾 110%，反映北上「食、買、玩」已逐漸成為不少港人日常。18–35 歲的年輕用戶佔 ZA Card 北上消費人數超過 7 成，兩代人成為北上消費文化推手。
此外，調查發現，晚上 6 時至凌晨 2 時的夜間消費人數按年升超過 50%，反映夜經濟已成為跨境經濟新引擎之一。隨著內地電子支付高度普及，2024 年透過 ZA Card 綁定第三方錢包的交易總額按年升 260%，佔整體北上消費總額高達 6 成。綁卡用戶交易頻率高於非綁卡用戶，特別受到年輕族群青睞。
ZA Bank 零售貸款及卡業務主管朱宗焜表示，跨境消費已成為港人生活的一部分，公眾對相關金融服務的需求，正從單純的交易便利，轉向生活整合與智能體驗。
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